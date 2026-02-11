Ruská tieňová flotila tankerov prechádza dánskymi vodami takmer denne

Tankery z ruskej takzvanej tieňovej flotily, ktoré obchádzajú európske sankcie, prechádzali v roku 2025 dánskymi vodami takmer každý deň. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil Dánsky úrad pre námornú dopravu.
„V roku 2025 bolo v dánskych vodách zaznamenaných 292 plavieb tankerov označených sankciami Európskej únie,“ uviedol úrad v e-mailovom stanovisku.
Staré lode
Rusko si podľa dostupných informácií vybudovalo flotilu starších ropných tankerov s nejasným vlastníctvom, aby obišlo sankcie uvalené Európskou úniou (EÚ), Spojenými štátmi a krajinami skupiny G7 po invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Cieľom opatrení je obmedziť príjmy Moskvy, ktoré financujú vojnové operácie.
Sankcie zároveň odrezali mnohé lode prepravujúce ruskú ropu od západného poistenia a lodných služieb.
Starnúce a často zle udržiavané plavidlá tak plávajú z Fínskeho zálivu cez Baltské more do dánskych vôd, pričom prevážajú najmä surovú ropu, ale aj rafinované produkty ako benzín a naftu. To vyvoláva obavy z možných ekologických škôd v prípade úniku ropy.
Dlhý zoznam
Presný rozsah a pohyb tejto flotily bolo doteraz ťažké určiť, no vďaka sankčnému zoznamu EÚ môžu dánske úrady lode lepšie monitorovať a registrovať. Na zozname je 598 plavidiel, ktoré majú zákaz vstupu do európskych prístavov a využívania námorných služieb.
Úrady zdôraznili, že situáciu pozorne sledujú a úzko spolupracujú s ďalšími krajinami v regióne Baltského mora.