Ruská loď sa priblížila k plynovodu v Baltskom mori pri Poľsku

Poľsko zverejnilo podrobnosti o incidente v Baltskom mori pri meste Štetíne, na ktorý už skôr upozornil premiér krajiny Donald Tusk. Informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká uviedla, že vo štvrtok okolo 6:30 ráno sa ruská loď na približne 20 minút zastavila v blízkosti plynovodu, čo si vyžiadalo okamžitý zásah poľskej pohraničnej stráže. Pomocou monitorovacích systémov pohraničná stráž zistila, že ruská loď pláva smerom k Rusku.
„Pobrežná stráž nadviazala s posádkou rádiové spojenie a nariadila jej, aby okamžite opustila oblasť. Posádka uposlúchla príkaz. Oblasť okolo plynovodu je neustále monitorovaná bezpečnostnými zložkami,“ uviedla Gałecká. Dodala, že v podobných prípadoch služby ministerstva vnútra reagujú „okamžite a efektívne“ a prijímajú opatrenia na ochranu strategickej infraštruktúry.