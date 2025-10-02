Ruská loď sa priblížila k plynovodu v Baltskom mori pri Poľsku

Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká uviedla, že incident sa stal vo štvrtok okolo 6:30 ráno.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Poľsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Poľsko

Poľsko zverejnilo podrobnosti o incidente v Baltskom mori pri meste Štetíne, na ktorý už skôr upozornil premiér krajiny Donald Tusk. Informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.

Hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecká uviedla, že vo štvrtok okolo 6:30 ráno sa ruská loď na približne 20 minút zastavila v blízkosti plynovodu, čo si vyžiadalo okamžitý zásah poľskej pohraničnej stráže. Pomocou monitorovacích systémov pohraničná stráž zistila, že ruská loď pláva smerom k Rusku.

„Pobrežná stráž nadviazala s posádkou rádiové spojenie a nariadila jej, aby okamžite opustila oblasť. Posádka uposlúchla príkaz. Oblasť okolo plynovodu je neustále monitorovaná bezpečnostnými zložkami,“ uviedla Gałecká. Dodala, že v podobných prípadoch služby ministerstva vnútra reagujú „okamžite a efektívne“ a prijímajú opatrenia na ochranu strategickej infraštruktúry.

Okruhy tém: Baltské more Poľská vláda Ruská loď
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk