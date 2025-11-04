Ruská armáda upevňuje pozície. V októbri získala na Ukrajine stovky kilometrov štvorcových

Ruské sily sa sústredili na Doneckú oblasť, kde pokračujú boje o mesto Pokrovsk.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Russia Ukraine
Na tomto obrázku z videa poskytnutého tlačovou službou ruského ministerstva obrany v piatok 31. októbra 2025 sa ruskí vojaci zúčastňujú nácviku sabotážnych operácií za nepriateľskými líniami na cvičisku na nezverejnenom mieste. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Ruská armáda dosiahla v októbri na Ukrajine stabilné územné zisky, pričom sa zamerala na Doneckú oblasť. Vyplýva to z analýzy dát z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú spracovala agentúra AFP.

Podľa analýzy Rusko za mesiac získalo 461 kilometrov štvorcových územia, čo je v súlade s priemerným mesačným ziskom v tomto roku, hoci menej ako v júli, keď ruské sily obsadili 634 kilometrov štvorcových. Rusko teraz kontroluje 81 percent Doneckej oblasti, ktorú si nárokuje a snaží sa získať nad ňou úplnú kontrolu.

Moskva podmienila mierové rokovania tým, aby Ukrajina stiahla svoje jednotky z Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, čo však Kyjev odmieta. Boje o strategické mesto Pokrovsk, ktoré trvajú viac ako rok, sa v ostatných týždňoch zintenzívnili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil situáciu v Pokrovsku za „náročnú“ a uviedol, že v meste bojuje 260 až 300 ruských vojakov.

Okrem Doneckej oblasti Rusko získalo aj 150 kilometrov štvorcových v Dnepropetrovskej oblasti, ktorá nie je medzi regiónmi, ktoré si Moskva nárokuje. Celkovo Rusko kontroluje alebo si nárokuje približne 19,2 percenta územia Ukrajiny, vrátane Krymu, ktorý anektovalo v roku 2014.

