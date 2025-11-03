Kyjev vyhlásil, že zastavil ruský pokus o postup severne od Pokrovska

Ukrajinské sily v pondelok vyhlásili, že zastavili ruský pokus o postup severne od mesta Pokrovsk, ktoré je kľúčových logistickým centrom v Doneckej oblasti na východe krajiny. Pokrovsk je čiastočne obkľúčený ruskou armádou a je dejiskom prudkých bojov. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie uviedol, že útočné a špeciálne operačné jednotky zablokovali snahu o prerušenie zásobovacej trasy medzi Pokrovskom a obcou Rodynske, pričom zabili 19 ruských vojakov. Zbor dodal, že situácia v susednom meste Myrnohrad je „napätá, ale nie kritická“ a oblasť posilnili ďalšie ukrajinské jednotky.
Otvorené zdroje, ako napríklad analytická skupina DeepState, naznačujú, že boje o Pokrovsk sa zintenzívňujú v meste aj na jeho južnom krídle.