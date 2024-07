Ruská armáda demontuje posledný ukrajinský kostol na okupovanom Kryme (foto)

V meste Jevpatorija na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý okupuje ruská armáda, začali okupačné úrady s demontážou Chrámu Povýšenia Svätého Kríža Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny.

Bývalý námestník ukrajinského generálneho prokurátora Gjunduz Mamedov povedal, že ide o posledný ukrajinský kostol na Kryme. Podľa portálu voicecrimea sa demontáž začala v nedeľu. Kupolu a hornú časť kostola už odstránili. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

In Yevpatoria, the dismantling of the Ukrainian church began

Yesterday, the occupiers began dismantling the Church of the Exaltation of the Cross of the Orthodox Church of Ukraine.“Voice of Crimea“ pic.twitter.com/joNmWR3uuV

— East Quirk (@Urat35437758) July 22, 2024