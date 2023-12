Rusi zostrelili 32 bezpilotných lietadiel a došlo aj k útokom proukrajinských sabotážnych skupín, tvrdí Moskva (video)

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na sobotu bolo zostrelených dovedna 32 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad Brianskou, Oriolskou, Kurskou a Moskovskou oblasťou. Referuje o tom web Kyiv Independent, ktorý však dodáva, že tieto správy sa nepodarilo overiť.

Gubernátor Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou Viačeslav Gladkov vyhlásil, že pri zásahu súkromného sídla zahynul jeden človek. Štyria ľudia sú v súčasnosti ošetrovaní kvôli zraneniam. Gladkov uviedol, že škody utrpelo 10 súkromných obydlí a v meste Belgorod bola prerušená dodávka vody.

