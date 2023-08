Rusi počas nočného útoku zasiahli priemyselný závod v Lucku, zahynuli traja ľudia (video+foto)

Rusko počas rozsiahleho nočného útoku zasiahlo aj priemyselný objekt v Lucku, pričom zahynuli traja ľudia. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Starosta mesta Ihor Poliščuk informoval, že Rusi pri útoku zasiahli „jeden z priemyselných závodov v Lucku“ a na mieste pracujú všetky záchranné zložky.

Russia, a terrorist state, shows our city Dnipro that sport is not peace, attacking our sports complex 😡

A terrible night in Ukraine. A massive Russia’s attack of 28 air/sea-based various cruise missiles, ~4 am, hits also in Lviv (kindergarten) & Lutsk, there are dead & wounded pic.twitter.com/bc6jefnLDl

