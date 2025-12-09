Rusi obsadili päť dedín v Doneckej oblasti, Siversk „padá do rúk nepriateľa“

Ruské jednotky v ostatných hodinách obsadili päť dedín v Doneckej oblasti a pokračujú v intenzívnom tlačení pechoty smerom k ukrajinským pozíciám v meste Siversk, ktoré „pomaly padá do rúk nepriateľa“. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na analytickú platformu DeepState, ktorá monitoruje priebeh bojov.
Podľa pondelňajšej večernej správy ruské sily obsadili obce Lysivka, Suchyj Jar, Hnativka, Rih a Novopavlivka v Doneckej oblasti. O niekoľko hodín neskôr analytici upozornili, že situácia v Siversku sa ďalej zhoršuje.
„Nepriateľ pokračuje v zatláčaní svojej pechoty do mesta a situácia sa vyvíja veľmi nepriaznivo, keďže Siversk pomaly padá do rúk nepriateľa. Podľa prvotných informácií je polovica mesta pod kontrolou nepriateľa,“ uviedli analytici z DeepState.
Tí zároveň informovali, že ruské jednotky obsadili aj obec Kamianske v Záporožskej oblasti a pokračujú v útokoch na Stepnohirsk a Plavni. „Stepnohirsk sa drží s ťažkosťami, ale naďalej drží. Nepriateľ obsadil Plavni a bojuje v Prymorskom,“ konštatoval DeepState.
Ukrajinské obranné sily sa pred niekoľkými týždňami stiahli z niektorých pozícií v okolí miest Pokrovsk a Myrnohrad, vrátane obcí Suchyj Jar a Lysivka. Tým sa podarilo znížiť riziko polovičného obkľúčenia, no aktuálne ruské postupy naznačujú ďalšie zhoršovanie situácie na frontovej línii.