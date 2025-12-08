Trumpov dedič útočí: Zelenskyj predlžuje vojnu, USA viac nebudú za hlupáka

Syn amerického prezidenta kritizuje Zelenského a Európsku úniu za predlžovanie konfliktu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
India Trump Jr.
Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, Donald Trump ml. (v strede), vychádza z letiska po príchode na svadbu Netry Manteny, dcéry amerického podnikateľa Ramu Rajua Mantenu, v indickom Udaipure v piatok 21. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa počas konferencie na Blízkom východe naznačil, že jeho otec by mohol ukončiť americkú podporu Ukrajine v jej vojne proti Rusku. Referuje o tom web The Guardian.

Donald Trump mladší v dlhom prejave kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého obvinil, že predlžuje konflikt, pretože by inak nevyhral voľby. Tiež tvrdil, že „skorumpovaní ukrajinskí boháči“ utiekli zo svojej krajiny a nechali vo vojne bojovať „sedliakov“.

Trump Jr. kritizoval aj šéfku európskej diplomacie Kaju Kallasovú a označil európske sankcie za neúčinné, pretože podľa neho len zvýšili cenu ropy, z ktorej Rusko financuje vojnu. Európsky plán opísal ako „budeme čakať, kým Rusko skrachuje“. „To však nie je plán,“ poznamenal.

Bez predloženia dôkazov Trump mladší tvrdil, že počas leta videl v Monaku množstvo luxusných áut s ukrajinskými poznávacími značkami, a že 50 % superáut ako Bugatti či Ferrari malo ukrajinské evidentné čísla, čo podľa neho naznačuje korupciu a obrovské bohatstvo ukrajinskej elity.

Trump mladší dodal, že ak bude jeho otec prezidentom, môže sa rozhodnúť „odísť“ z konfliktu, pričom zdôraznil, že Trump je veľmi nepredvídateľný človek a USA už nebudú „hlupákom s prázdnou šekovou knižkou“.

