Trumpov dedič útočí: Zelenskyj predlžuje vojnu, USA viac nebudú za hlupáka

Najstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa počas konferencie na Blízkom východe naznačil, že jeho otec by mohol ukončiť americkú podporu Ukrajine v jej vojne proti Rusku. Referuje o tom web The Guardian.
Donald Trump mladší v dlhom prejave kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého obvinil, že predlžuje konflikt, pretože by inak nevyhral voľby. Tiež tvrdil, že „skorumpovaní ukrajinskí boháči“ utiekli zo svojej krajiny a nechali vo vojne bojovať „sedliakov“.
Trump Jr. kritizoval aj šéfku európskej diplomacie Kaju Kallasovú a označil európske sankcie za neúčinné, pretože podľa neho len zvýšili cenu ropy, z ktorej Rusko financuje vojnu. Európsky plán opísal ako „budeme čakať, kým Rusko skrachuje“. „To však nie je plán,“ poznamenal.
Bez predloženia dôkazov Trump mladší tvrdil, že počas leta videl v Monaku množstvo luxusných áut s ukrajinskými poznávacími značkami, a že 50 % superáut ako Bugatti či Ferrari malo ukrajinské evidentné čísla, čo podľa neho naznačuje korupciu a obrovské bohatstvo ukrajinskej elity.
Trump mladší dodal, že ak bude jeho otec prezidentom, môže sa rozhodnúť „odísť“ z konfliktu, pričom zdôraznil, že Trump je veľmi nepredvídateľný človek a USA už nebudú „hlupákom s prázdnou šekovou knižkou“.