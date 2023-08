Rusi arogantne potvrdili útok na závod v Lucku, pridali aj vyhrážky (video)

Ruské veľvyslanectvo vo Švédsku v arogantnom vyhlásení potvrdilo útok na zariadenie švédskej spoločnosti SKF v ukrajinskom Lucku v noci na 15. augusta.

Tvrdí pritom, že išlo o legitímny vojenský cieľ. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

Ambasáda vo svojom vyjadrení pripomenula propagandistické vyhlásenie Ministerstva obrany Ruskej federácie o zničení „kľúčových podnikov vojenského priemyslu kyjevského režimu“ a ďalej tvrdila, že „závod v Lucku je súčasťou ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu; vyrábal ložiská pre Ukroboronprom (združenie viacproduktových podnikov v rôznych odvetviach obranného priemyslu Ukrajiny, pozn. red.) a obvinila švédsku tlač, že „túto skutočnosť“ nespomína.

Pokračovala dokonca priamymi vyhrážkami, že „nielen švédska technika dodávaná banderovcom, ale aj podniky vojensko-priemyselného komplexu, ktoré pre nich pracujú, budú mať problémy“. Vo vyhlásení pritom vôbec nespomenuli úmrtia troch zamestnancov závodu SKF v Lucku.

Portálu Európska Pravda sa v otvorených zdrojoch nepodarilo nájsť dôkazy o spolupráci medzi SKF a Ukroboronpromom. Podľa oficiálneho vyhlásenia spoločnosti jej závod v Lucku vyrába kuželíkové ložiská „predovšetkým pre ťažký civilný automobilový priemysel“.

Rescuers managed to save another survivor of the Russian missile attack in Lutsk.

📹: SESU pic.twitter.com/RdwiCBnRse

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2023