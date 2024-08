Vlhová sedem mesiacov po operácii opäť lyžuje. Prvú hodinu sa celý čas smiala a nesmierne si to užívala, vraví Pini

Po nepríjemnom zranení kolena na pretekoch Svetového pohára v Jasnej a následnej operácii sa slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová postavila prvýkrát na lyže. Dvadsaťdeväťročná Liptáčka sa v stredu 21. augusta objavila na snehu po siedmich mesiacoch vo švajčiarskom Zermatte.

„Dnešný deň bol nádherný, lebo som bola konečne na lyžiach. Sedem mesiacov je strašne dlhá doba. Bol to skvelý pocit a naozaj som sa z toho veľmi tešila. Lyžovať som nezabudla, čo som už mala aj jemné obavy. Samozrejme, koleno ešte cítim. Je to iné ako pred zranením, ale bolo to super. Dali sme pár jázd, predsa len, nemôžeme začať hneď naplno. Samozrejme už po pár jazdách som bola unavená a koleno dostalo dosť zabrať, ale je super, že som tu. Aj to je totiž veľký pokrok!“ cituje Vlhovú spoločnosť Sport Management Company (SMC).

Koleno sa hojí veľmi dobre

Ešte pred návratom na lyže absolvovala kontrolu u lekára, ktorý ju v zime operoval.

„V utorok sme absolvovali komplexné kontrolné vyšetrenie šesť mesiacov po operácii. Bol to pre nás dôležitý okamih, že sme opäť navštívili nášho doktora. Ten urobil Petre množstvo náročných záťažových testov, ktoré musí po takomto zranení absolvovať každý profesionálny športovec, aby sa mohol posunúť do ďalšej tréningovej fázy a mohol dostať od lekárskeho tímu zelenú pre návrat na lyže. Znamená to, že koleno sa hojí veľmi dobre a všetko je pod kontrolou, takže sme veľmi spokojní. Výsledok testu zároveň znamená, že sme od zranenia urobili veľa dobrej práce. Prvú fázu rekonvalescencie sme teda zvládli, Petra a jej fyzioterapeutický a trénersky tím odviedli skvelú robotu. Samozrejme, koleno bude potrebovať aj naďalej špeciálnu starostlivosť primeranú nielen ďalším záťažový a regeneračným procesom, ale aj veku športovkyne. Najdôležitejšie však je, že sme dostali zelenú a sme späť na svahu. Je to pre nás veľmi dôležitý deň. Konečne sme mohli ísť opäť na lyže!“ uviedol jej švajčiarsky kouč Mauro Pini.

Základná fyzická časť prípravy bude trvať do polovice septembra

Aj podľa neho si Vlhová návrat na lyže zapamätá do konca života.

„Bolo to veľmi emotívne, keďže takmer sedem mesiacov nemohla pre vážne zranenie robiť to, čo robí najradšej. Najmä prvú hodinu sa Petra celý čas smiala a nesmierne si to užívala. Presne preto sme zorganizovali tento kemp, aby dokázala zo seba dostať tieto emócie. Postupne končíme základnú fyzickú časť prípravy, ktorá bude trvať do polovice septembra. Ešte stále tak máme niekoľko týždňov, aby sme uzavreli tento diel naplánovaného programu. Skutočná tréningová príprava na snehu sa začne až o mesiac, aj preto sa musíme snažiť, aby sme do Južnej Ameriky odcestovali v perfektnej fyzickej kondícii,“ doplnil.

Majú plán aj konkrétne ciele

Podľa Piniho si návrat jeho zverenkyne na sneh vyžiadal veľa práce.

„Nespočetné množstvo hodín v posilňovni a mnoho času stráveného s fyzioterapeutmi. Keď bolo koleno v poriadku zo zdravotného hľadiska, mohla nastúpiť silová časť prípravy a postupné pridávanie záťaže. Samozrejme, bez toho, aby bolo akýmkoľvek spôsobom ohrozené koleno a aby sme neprivodili prípadné komplikácie v procese rehabilitácie. Počas uplynulých mesiacov sme predovšetkým potrebovali nájsť ten správny balans medzi tým, aby bolo všetko v poriadku z hľadiska Petrinho zdravia, a zlepšovaním jej fyzickej pripravenosti,“ vysvetlil.

A kedy bude úradujúca olympijská šampiónka v slalome pripravená na súťažný návrat?

„Stále je asi príliš skoro hovoriť o konkrétnych dátumoch. Samozrejme, máme plán a konkrétne ciele, súčasne jej však chceme nechať dostatok priestoru na vybudovanie vysokej výkonnosti a sebavedomia nevyhnutného pre súťažné lyžovanie. Náš cieľ je, aby bola pripravená na preteky v polovici novembra v Levi, teda takpovediac na jej kopci, kde v minulej sezóne predviedla neskutočné výkony. Naše plány budeme prispôsobovať tomu, ako sa bude správať koleno po záťaži, či si nevypýta prestávku a podobne. Ak by sa stal zázrak, možno budeme nachystaní už na Sölden, ale naša ambícia je byť na sto percent pripravení na Levi,“ dodal Pini.