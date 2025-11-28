Rumunský minister obrany rezignoval pre chybu v životopise

Ionut Mosteanu priznal, že nesprávne uviedol ukončenie vysokoškolského štúdia, a nechce rozptyľovať krajinu v čase hrozieb.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v piatok oznámil svoju rezignáciu po tom, čo priznal, že v životopise uviedol, že absolvoval univerzitu, ktorú v skutočnosti nenavštevoval. Mosteanu uviedol, že nechce, aby táto kontroverzia odvádzala pozornosť Rumunska a zvyšku Európy, ktoré sú „pod útokom Ruska“.

Rumunsko zaznamenalo viaceré prípady dopadu dronov na svoje územie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a čelí aj hybridným útokom vrátane zasahovania do prezidentských volieb, ktoré boli následne zrušené. V utorok havaroval dron na východe krajiny pri hraniciach s Ukrajinou.

Mosteanu sa ospravedlnil za „chybu“ v životopise, ktorú označil za nepozornosť pri rýchlom zostavovaní dokumentu v roku 2016. Do funkcie ministra obrany bol vymenovaný v júni tohto roka v rámci novej proeurópskej vlády po mesiacoch politických turbulencií.

Premiér Ilie Bolojan oznámil, že dočasne navrhne, aby rezort obrany prevzal minister hospodárstva a turizmu Radu Miruta, kým sa nenájde trvalé riešenie.

