USA vraj znížia vojenskú prítomnosť v Európe. Je dôvod na paniku?

O znížení počtu amerických vojakov na východnom krídle NATO informovalo v stredu Rumunsko.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: SITA/AP
Rumunské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že Spojené štáty informovali Rumunsko a jeho spojencov o pláne znížiť počet svojich vojakov nasadených na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Podľa vyhlásenia ministerstva ide o pozastavenie rotácie jednej brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách.

Aliancia však potvrdila, že bola o týchto plánoch vopred informovaná a označilo ich za „úpravu“ bez neobvyklého charakteru.

„Aj napriek tejto úprave zostáva prítomnosť amerických síl v Európe väčšia než v posledných rokoch, s oveľa väčším počtom vojakov než pred rokom 2022,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ NATO a zdôraznil, že záväzok Washingtonu voči aliancii je naďalej neochvejný.

