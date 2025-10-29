USA vraj znížia vojenskú prítomnosť v Európe. Je dôvod na paniku?

Rumunské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že Spojené štáty informovali Rumunsko a jeho spojencov o pláne znížiť počet svojich vojakov nasadených na východnom krídle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Podľa vyhlásenia ministerstva ide o pozastavenie rotácie jednej brigády, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách.
Aliancia však potvrdila, že bola o týchto plánoch vopred informovaná a označilo ich za „úpravu“ bez neobvyklého charakteru.
„Aj napriek tejto úprave zostáva prítomnosť amerických síl v Európe väčšia než v posledných rokoch, s oveľa väčším počtom vojakov než pred rokom 2022,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ NATO a zdôraznil, že záväzok Washingtonu voči aliancii je naďalej neochvejný.