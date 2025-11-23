Rubio dorazil do Ženevy na rokovania o americkom pláne, ktorý žiada tvrdé ústupky od Ukrajiny a vyvoláva odpor spojencov

Americký minister zahraničia Marco Rubio pricestoval do Ženevy na diskusie o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Príchod ministra prišiel po tom, čo Washington naznačil možnosť rokovaní o kontroverznom návrhu.

Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra na schválenie plánu, ktorý akceptuje niektoré tvrdé požiadavky Ruska, no Kyjev žiada zmeny v návrhu.

Zmätok okolo Rubiových vyjadrení

Rubio, ktorého vyjadrenia o pláne vyvolali zmätok v rokovaniach o ukončení vojny, pristál krátko pred 8:30 GMT, podľa novinárov AFP na mieste. Do švajčiarskeho mesta sa tiež zhromažďujú ukrajinskí, európski a kanadskí predstavitelia, hoci formát rokovaní zostáva nejasný.

Americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine čelí odporu zo strany Kyjeva, jeho spojencov a amerických zákonodarcov pred nedeľnými rokovaniami. 28-bodový plán by vyžadoval, aby Ukrajina odstúpila územie, znížila armádu a zaviazala sa, že sa nikdy nepripojí k NATO. Trump v sobotu novinárom povedal, že to nie je jeho konečná ponuka a dúfa, že zastaví boje jedným alebo druhým spôsobom.

Európa pripravuje protinávrh

Európski spojenci Ukrajiny, ktorí neboli zapojení do tvorby návrhu, uviedli, že plán si vyžaduje ďalšiu prácu, pričom na summite G20 v Južnej Afrike sa snažia pripraviť protinávrh na posilnenie pozície Kyjeva. Washington zároveň v sobotu trval na tom, že návrh je oficiálnou politikou USA, a poprel tvrdenia, že dokument je ruský zoznam želaní.

Rubio sám na sociálnych sieťach v sobotu večer zdôraznil, že „mierový návrh bol vypracovaný USA“. „Je ponúkaný ako silný rámec pre prebiehajúce rokovania. Je založený na vstupoch zo strany Ruska, ale aj na predchádzajúcich a prebiehajúcich vstupoch Ukrajiny.“

