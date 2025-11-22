Francúzsky prezidentEmmanuel Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu podľa návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Európski lídri, ktorí sa stretli na summite G20 v Južnej Afrike, odmietli jednostranný plán USA, ktorý má ukončiť vojnu na Ukrajine za podmienok priaznivých pre Rusko.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
„Vieme, že ak nebudú prvky odstrašovania, Rusi sa vrátia a porušia svoje sľuby,“ povedal Macron novinárom. Tridsať krajín zo „spoločenstva ochotných“ podporujúcich Kyjev uskutoční v utorok videohovor po rokovaniach v Ženeve o americkom pláne pre Ukrajinu, uviedol Macron.
Kyjev sa pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku vojny, útoky na energetickú infraštruktúru sa stupňujú
„V utorok popoludní uskutočníme stretnutie, aby sme sa koordinovali v tejto otázke, zistili, aký pokrok sa dosiahol v ženevských rokovaniach v nasledujúcich dňoch, a mohli prijať nové iniciatívy,“ povedal Macron novinárom na okraji summitu G20 v Johannesburgu.