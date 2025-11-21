Zelenskyj navrhne „alternatívy“ k Trumpovmu plánu mierovej dohody

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v súvislosti s návrhom USA na ukončenie vojny na Ukrajine vyhlásil, že svoju krajinu „nezradí“. Ukrajina čelí jednému z najnáročnejších momentov vo svojej histórii, povedal v prejave k národu zverejnenom na sociálnych sieťach a dodal, že navrhne „alternatívy“ k 28-bodovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Predložím argumenty, budem presviedčať, navrhnem alternatívy,“ povedal Zelenskyj. „Nezradili sme Ukrajinu vtedy, neurobíme to ani teraz,“ pripomenul začiatok ruskej vojny z februári 2022.
V piatok Zelenskyj hovoril s viceprezidentom USA J. D. Vanceom, uviedol zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta bez toho, aby bližšie špecifikoval diskusiu. Ukrajinský líder plánuje v „najbližších dňoch“ hovoriť aj priamo s Trumpom, uviedla jeho kancelária vo štvrtok.