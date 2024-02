RTVS sa ohradila voči zavádzajúcim tvrdeniam Šimkovičovej, podľa prieskumu je najobjektívnejším médiom na Slovensku

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa ohradil voči stredajším zavádzajúcim vyjadreniam a argumentom ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej, ktorými spochybnila verejnoprávnosť vysielania RTVS a kompetentnosť súčasného vedenia telerozhlasu.

Šimkovičová (nom. SNS) vo videu uverejnenom na platforme Telegram tvrdí, že RTVS nie je nestrannou inštitúciou, ktorá by divákom a poslucháčom prinášala objektívne či vyvážené informácie. Telerozhlas označil jej vyjadrenia za nepravdivé a lživé.

Diváci považujú RTVS za najobjektívnejšie

Ministerka RTVS vyčíta, že si už dlhší čas neplní svoju verejnoprávnu funkciu. Spravodajstvo a publicistika RTVS sú podľa nej nevyvážené, nedávajú priestor pluralite názorov a spravodajstvo podľa nej skĺzava do bulváru.

„Televízne spravodajstvo RTVS považujú diváci podľa aktuálneho prieskumu agentúry MEDIAN, ktorý bol zverejnený práve v stredu, za najobjektívnejšie na Slovensku. Na prvej priečke tohto prieskumu sa pritom RTVS drží kontinuálne už vyše štyri roky,“ zdôraznila v stanovisku RTVS s tým, že od druhej priečky ju s 26,6 percentami delí až šesť percentuálnych bodov.

„Ide o jasné potvrdenie toho, že RTVS si svedomito plní svoje zákonné povinnosti a napĺňa verejnoprávnu misiu,“ skonštatovala televízia.

Všetci pracovníci spravodajstva a publicistiky sa podľa RTVS striktne riadia Štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov, etickými zásadami žurnalistiky a dbajú na objektivitu, pluralitu, faktickú presnosť a aktuálnosť spravodajstva a publicistiky.

Poskytuje nestranné a pluralitné informácie

„RTVS naďalej poskytuje nestranné, overené a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí na Slovensku. V prípade pochybností o porušení zákona odporúčame dať podnet na Radu pre mediálne služby, ktorá ako jediná môže posudzovať a rozhodovať, či bola dodržaná objektivita poskytnutých informácií,“ uviedlo médium.

RTVS sa ohradila aj voči tvrdeniam ministerky, že má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu a financie miesto toho investuje do predražených zákaziek pre externé prostredie.

„Populárne licencované programy sú súčasťou vysielania verejnoprávnych vysielateľov aj v okolitých krajinách. Ide o otestované úspešné formáty, ktoré vhodne dopĺňajú programovú ponuku, keďže majú verejnoprávny charakter a okrem zábavy majú aj vzdelávaciu funkciu,“ reaguje v stanovisku telerozhlas.

Pripomína, že vývoj vlastnej tvorby je v tomto prípade finančne náročný, ale aj oveľa drahší proces, pričom nie je garantovaný úspech nových programov u divákov.

Vysiela dlhodobo obľúbené formáty

„RTVS v súčasnosti vysiela dlhodobo divácky obľúbené licencované formáty, ktoré sú zabehnuté a boli do vysielania zaradené ešte za predchádzajúcich vedení telerozhlasu. Práve lokalizované licencované formáty patria v ponuke RTVS medzi divácky najúspešnejšie,“ uviedla Vicelová.

Zároveň zdôrazňuje, že ako verejnoprávna inštitúcia plní RTVS všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona, súvisiace s transparentným financovaním a nakladaním s finančnými prostriedkami a s verejným obstarávaním. O všetkých zmluvách RTVS je informovaná a prijíma ich na vedomie Rada RTVS.

„Nie je tiež pravdou, že RTVS má takmer nulovú vlastnú tvorbu. Od nástupu súčasného vedenia uviedla množstvo pôvodnej tvorby v segmente dokumentu, dramatickej tvorby, ale aj zábavných a vedomostných či vzdelávacích programov, nevynímajúc tvorbu pre deti,“ reaguje na ďalší bod kritiky ministerky telerozhlas a dopĺňa: „RTVS je tiež najväčším koproducentom filmovej tvorby na Slovensku a podieľala sa aj na oceňovaných filmoch, ako Piargy, Slúžka, Čierne na bielom koni, Čiapka, Indián, Invalid, Tancuj Matylda, a mnohých ďalších, ktoré divákom ponúka aj v televíznom vysielaní.“

Drastické zníženie rozpočtu

Ako uvádza RTVS, aj v roku 2024 plánovala rozšíriť pôvodnú dramatickú tvorbu o ďalšie projekty na základe pôvodných námetov, ale vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu a drastické zníženie rozpočtu musela niektoré projekty pozastaviť.

Ministerka tiež uviedla, že chybou súčasného vedenia prišla RTVS o vysielacie práva na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ako aj MS v zjazdovom lyžovaní, ktoré tak získala komerčná televízia.

„Ide o lživé tvrdenie, keďže o vysielacia práva na tieto podujatia prišlo ešte predošlé vedenie RTVS na čele s Jaroslavom Rezníkom. Vysielacie práva na MS v zjazdovom lyžovaní boli navyše súčasťou balíka licencií spolu s právami na vysielanie MS v ľadovom hokeji. Súčasné vedenie sa naopak snažilo otvoriť rokovania so súkromnými vysielateľmi a držiteľmi vysielacích práv o možnosti získania sublicencie, aby tieto populárne športové podujatia mohla ponúknuť svojim divákom,“ vyvracia slová ministerky vysielateľ.

Dlhodobo upozorňujú na situáciu

Ako uvádza RTVS vo svojom stanovisku, dlhodobo upozorňuje na nepriaznivú situáciu na trhu so športovými licenciami pre verejnoprávnych vysielateľov.

„Ceny vysielacích práv pre lukratívne športové podujatia neustále medziročne rastú a RTVS nie je pri súčasnej finančnej situácii konkurencieschopná v súťažiach,“ upozornila RTVS s tým, že by ocenila, ak by sa naštartovala konštruktívna diskusia o význame vysielania priamych prenosov zo športových podujatí so zastúpením slovenskej reprezentácie.