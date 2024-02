Fico nazval jednu z novinárok politickou aktivistkou, kádrujúcou premiérov (video+foto)

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nazval jednu z redaktoriek RTVS „politickou aktivistkou, kádrujúcou premiérov“.

„Novinári a redaktori vybraných médií na Slovensku sa pomiatli v boji so súčasnou vládou pre jej suverénne politické postoje na medzinárodnej scéne. Urážať premiéra inej krajiny klamstvami na vážnej tlačovej konferencii V4 je vrchol a pre RTVS obrovská hanba. Ani novinári nemôžu a nesmú všetko!,“ napísal na sociálnej sieti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Redaktorka na tlačovej konferencii po stretnutí lídrov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) položila premiérovi otázku, či sa pre svoje čoraz tvrdšie vyjadrenia neobáva toho, že by sa Slovensko mohlo dostať do izolácie a iné krajiny by s ním už nezdieľali citlivé bezpečnostné informácie.

„Všetci ste spustili paľbu na Slovensku vrátane RTVS, že som si vymyslel bublinu, tému možnej účasti vojakov NATO a Európskej únie na Ukrajine a potom vám to francúzsky prezident Emmanuel Macron všetkým vysvetlil. Poprosím trošku viac verejnoprávnosti, kolegyňa“.