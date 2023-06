Rozhodnutie prezidentky Čaputovej nie je podľa Demokratov prejavom slabosti, ale veľkej sily

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať v ďalších prezidentských voľbách nie je prejavom slabosti, ale naopak, veľkej sily niekoho, pre koho moc nie je tým najvyšším, čo môže dosiahnuť. Uviedla to strana Demokrati vo svojom stanovisku. Dodala, že rozhodnutie prezidentky plne rešpektuje a praje jej veľa síl v jej poslednom roku v úrade.

„Slovenská politika je preplnená egami a krikľúnstvom. Prezidentka Zuzana Čaputová prináša do politiky pokoj a pomoc ľuďom. Jej snaha spájať bude vo verejnom živote chýbať,“ doplnil hovorca strany Matúš Mandrák.

Ako strana Eduarda Hegera ďalej uvádza vo svojom stanovisku, Demokrati stratia spojenca v slušnej, pokojnej a konštruktívnej politike, ale to neznamená, že na ňu majú rezignovať, práve naopak. „Ak totiž do politiky nepôjdu slušní ľudia, ktorí dokážu stáť tvárou v tvár zlobe, tak v tej politike ostanú len krikľúni a sebci. To nesmieme dovoliť,“ konštatujú Demokrati.