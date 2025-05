Rozbroje sa nekončia. Stanovský by mal viesť Slovenskú kanoistiku, jeho protikandidátovi mali zabrániť zúčastniť sa na voľbách - FOTO

Napätá situácia zo sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa už preniesla do celej organizácie, ktorá na Slovensku zastrešuje vodný slalom a rýchlostnú kanoistiku.

Situácia rýchlo eskalovala vo štvrtok, keď sa šéf sekcie divokých vôd Martin Stanovský starší, ktorý sa podľa mnohých udržal na čele sekcie iba intrigami a rodinkárstvom, nechal zvoliť na post prezidenta Slovenskej kanoistiky. A to všetko bez delegátov zo sekcie hladkých vôd.

Sekcia divokých vôd totiž zvolala mimoriadnu konferenciu, paradoxne počas konania majstrovstiev Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku a iba deň pred štartom Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede.

Podľa šéfa sekcie hladkých vôd Erika Vlčeka bol zneužitý inštitút mimoriadnej konferencie a štvrtkové dianie v Bratislave bolo v rozpore so zákonom o športe.

Slovenská kanoistika sekcia hladkých vôd oznamuje ministrovi cestovného ruchu a športu, médiám a širokej športovej verejnosti, že dňa 15.5.2025 otvorením mimoriadnej konferencie a prijímaním rozhodnutí na tejto konferencii došlo zo strany predstaviteľov Slovenskej kanoistiky sekcie divokej vody k zneužitiu inštitútu mimoriadnej konferencie a ku konaniu v rozpore so zákonom o športe, zákonom o združovaní občanov, stanovami Slovenskej kanoistiky a ďalšími zákonnými a vnútornými predpismi Slovenskej kanoistiky. Z tohto dôvodu vyzývame všetky relevantné subjekty, aby do dňa konania riadne zvolanej konferencie, neuzatvárali žiadne právne vzťahy s osobami, ktoré sa budú vyhlasovať za štatutárov Slovenskej kanoistiky na základe voľby realizovanej na mimoriadnej konferencii vedenej dňa 15.5.2025. Riadna konferencia je zvolaná na 30.6.2025 v súlade so zákonom o športe a stanovami Slovenskej kanoistiky. Zároveň žiadame príslušné orgány ministerstva cestovného ruchu a športu vrátane hlavného kontrolóra športu o začiatok kontroly zameranej na konanie predstaviteľov Slovenskej kanoistiky sekcie divokej vody z dôvodu porušenia zákonných predpisov a predpisov Slovenskej kanoistiky. V najbližších dňoch športovci a ďalší členovia Slovenskej kanoistiky podniknú potrebné kroky na ochranu pred zneužívaním funkcií v Slovenskej kanoistike a zabezpečenie dodržiavania zákonných predpisov a vnútorných predpisov v rámci Slovenskej kanoistiky.