Bronz Beňuša je málo, olympionici dostatočne nevyužili možnosti, kritizuje Stanovský (foto)

Z medailového pohľadu nebolo vystúpenie slovenskej výpravy na olympijských hrách v Paríži vydarené. Cenný kov si domov odniesol iba kanoista Matej Beňuš, ktorý získal bronz. Napriek tomu, že kanoistika na divokej vode mala všetkých zástupcov v Top 10, po návrate z olympiády nepanuje v Slovenskej kanoistike spokojnosť.

Štyri miestenky v dostatočnom predstihu

Tímlíder olympijského tímu vo vodnom slalome Martin Stanovský mladší bol pri hodnotení niektorých aspektov OH 2024 dokonca poriadne kritický.

Spokojnosť panovala s tým, že Slovensko získalo štyri miestenky v dostatočnom predstihu. „Mohli sme ukončiť internú domácu nomináciu už v minulom roku, čím sa pre športovcov vytvoril dostatok času na prípravu. Slovensko je jednou z mála krajín, ktorým sa podarilo vybojovať všetky štyri miestenky,“ prezradil Martin Stanovský mladší v rozhovore na oficiálnom webe Slovenskej kanoistiky.

Potešilo ho aj to, že vodný slalom potvrdil pozíciu najúspešnejšieho slovenského olympijského športu. „Celkovo sme dosiahli lepšie výsledky ako v Tokiu. Na minulých olympiádach sme však boli zvyknutí na podstatne vyššie méty a vnímame, že aj fanúšikovia od divokej vody očakávali viac,“ poznamenal.

Najväčším sklamaním Mintálová

V prípade Beňuša nemožno hovoriť o sklamaní, veď získal medailu. Neúspechom nebolo ani 4. miesto kanoistky Zuzany Paňkovej. „V prípade Zuzany Paňkovej však v hnutí negatívne rezonuje, že počas prípravy nebola dvakrát zastihnutá za účelom dopingovej kontroly,“ informoval tímlíder.

Ako najväčšie sklamanie vo vodnom slalome označil účinkovanie Elišky Mintálovej: „Jej 9. miesto znamená, že sa oproti minulej olympiáde vôbec neposunula, hoci mala násobne viac prostriedkov na prípravu oproti minulosti. Navyše, v kajak krose nepostúpila ani do štvrťfinále. Na druhej strane, pre Elišku je to najlepší tohtoročný výsledok. Som veľmi prekvapený, že takáto talentovaná pretekárka nerastie tak, ako by sme očakávali. Očakával by som od nej poctivejší prístup k príprave, ale napríklad aj takú samozrejmú vec, ako je dodržiavanie základných tímových pravidiel. Eliška sa v tíme dožaduje najväčšej pozornosti a najväčšieho servisu. V tejto sezóne bolo vedenie dlhodobo atakované s tým, aby Eliška mohla podávať maximálne výkony, potrebuje aby bol jej priateľ zahrnutý do realizačného tímu reprezentácie. Na druhej strane, po tohtoročných neúspechoch teraz počúvame kritiku z hnutia s výčitkou, že ‚si niekto urobil v Paríži zásnuby za štátne peniaze‘.“

Grigar neobhájil olympijské striebro

Jakub Grigar skončil medzi kajakármi na 6. priečke a neobhájil striebro z Tokia, v kajak krose ho v Paríži tiež klasifikovali na 6. pozícii.

Na otázku, či podľa neho nebola chybou nominácia Elišky Mintálovej a Jakuba Grigara, odpovedal: „Počas sezóny ich vystúpenia vyzerali dosť nepresvedčivo. Vedenie však nechcelo zasahovať do nominačných kritérií. A treba skutočne oceniť, že Jakub Grigar napriek dlhodobému zraneniu dokázal v poslednom mesiaci pred olympiádou výborne vyladiť formu. V každom prípade očakávame, že aj napriek nepresvedčivým výkonom, keď dostali dôveru ísť na olympiádu, v budúcnosti tieto investície vrátia do hnutia, z ktorého vyšli. Je to princíp solidarity, že by mali v budúcnosti spolu so svojimi trénermi prispieť na rozvoji mládeže, ktorú sme museli ukrátiť o prostriedky na ich prípravu.“

Pripravovaná hlbšia analýza

Martin Stanovský mladší tiež poznamenal, že príčiny ústupu Slovákov z historických pozícií vo vodnom slalome určí až pripravovaná hlbšia analýza.

„Prekvapuje ma to, lebo vedeniu Slovenskej kanoistiky sa podarilo poskytnúť im maximálny priestor na prípravu, aby dosiahli špičkové výkony. Vďaka podpore všetkých subjektov od Ministerstva cestovného ruchu a športu, Slovenského olympijského a športového výboru až po strediská vrcholového športu sa nám podarilo zabezpečiť historicky najvyšší objem financií na prípravu nášho olympijského tímu. Každý olympionik mal k dispozícii 100 až 120 tisíc eur na šesť mesiacov prípravy. Sú to peniaze, ktoré by inak smerovali do mládežníckych tímov a klubov, kde teraz budú chýbať. Práve preto ma prekvapuje, že olympionici túto výbornú podporu nezhodnotili tak, ako by sme si predstavovali. Počas našej zlatej éry sme mali na olympiáde trénerov, ktorí boli silnými osobnosťami a v rozhodujúcich a často stresujúcich momentoch dokázali priniesť potrebný impulz, ktorý viedol k úspechom. Žiaľ, v Paríži sa ukázalo, že niektorí tréneri už nie sú takými silnými osobnosťami a možno práve tento impulz chýbal, aby sa naši vodní slalomári dostali na medailové pozície. Neprekvapuje ma, že teraz niektorí športovci zvažujú výmenu svojich osobných trénerov.“

Dostatočne nevyužité možnosti

Podľa tímlídra olympijskej výpravy vo vodnom slalome sú výsledky lepšie v porovnaní s predchádzajúcim vedením zväzu.

„Ale to nám nestačí. Hodnotím to tak, že naši olympionici dostatočne nevyužili možnosti, ktoré im vedenie poskytlo. Čo ma trápi ešte viac, je, že niektorí hľadajú príčinu svojho neúspechu všade inde, len nie v sebe. Myslím si, že je načase zamyslieť sa nad tým a zmeniť prístup, lebo toto je slepá ulička. Na jeseň minulého roka napríklad športovci a ich tréneri požadovali výmenu tímlídra pre olympiádu. Zväz im vyhovel, ale v tom zjavne chyba nebola, pretože napriek tomu sa ich ambície a vyhlásenia o úspechoch nenaplnili. Počas tejto sezóny som ako tímlíder viedol náš tím na všetkých vrcholných podujatiach, ktoré prebehli bez akýchkoľvek sporov v tíme. Napriek tomu sa niektoré osoby snažili počas olympijských hier vyvolať zbytočné spory. Vďaka mojim doterajším skúsenostiam a kontaktom sme mali prístup k informáciám z prvej ruky, často priamo zo zákulisia, čo nám závideli aj viacerí zahraniční tímlídri, Navyše, ani jeden protest proti našim pretekárom nebol úspešný. Naopak, bolo mi vyčítané, že som počas olympiády nesedával s trénermi na ich pravidelných polnočných večierkoch. Spôsob, akým sa niektorí vyjadrujú, len potvrdzuje fakt, že si kohokoľvek vo vedení pomýlili so sluhom a absolútne nemajú predstavu, koľko práce a úsilia bolo vynaloženej v pozadí každej reprezentačnej akcie či v súvislosti s OH v Paríži,“ uviedol.

Na záver predostrel plánované kroky, aby sa v budúcnosti neopakovala situácia a reprezentanti Slovenska dosiahli výraznejšie úspechy ako v Pariži. „Plánujeme si urobiť vyhodnotenie celého procesu prípravy a efektívnosti nakladania s financiami celého olympijského tímu, z čoho určite vyvodíme určité závery. Sú to prostriedky občanov, nie naše, preto ich musíme používať férovo, poctivo a maximálne efektívne,“ dodal Martin Stanovský mladší.