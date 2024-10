Vojna v slovenskej kanoistike pokračuje: Za spory môže údajná snaha predchádzajúceho vedenia o návrat. Vyriešia konflikt voľby? (video+foto)

Situácia v sekcii divokých vôd Slovenskej kanoistiky má ďaleko od ideálnej už istý čas.

Dlhé mesiace sa všetkým stranám darilo držať to mimo dohľadu verejnosti, no „nálož vybuchla“ bezprostredne po nedávnych olympijských hrách v Paríži, keď Martin Stanovský mladší ako tímlíder vodných slalomárov v Paríži a generálny sekretár sekcie nevyberavým spôsobom kritizoval účinkovanie väčšiny Slovákov pod piatim kruhmi, ich prístup k povinnostiam a ďalšie veci týkajúce sa olympionikov.

Skončilo sa odmlčanie

Nasledovala prestrelka, keďže ani druhá strana nezostala ticho. Až v polovici septembra zástupcovia sekcie odmietli komunikovať svoj postoj až do skončenia sezóny.

Spravili tak až vo štvrtok 3. októbra na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú zvolali v stredu (2. 10.) popoludní. V jej úvode športový riaditeľ sekcie Róbert Orokocký zhodnotil účinkovanie športovcov v jeho gescii v roku 2024.

„Keď sa na dosiahnuté výsledky pozriem cez optiku olympijského cyklu, dokonca dvoch, tak spokojní nie sme. Máme enormný ústup z medailových pozícií medzi seniormi aj u mládeže,“ vyhlásil. Poriadne kritizoval nehospodárne vynakladanie financií pridelených olympionikom v príprave.

Nikdy sa s tým nestotožnili

Podľa predsedu sekcie divokých vôd Martin Stanovský starší, ktorý ju vedie od roku 2021, údajne ide v tomto spore o znovuzískanie vplyvu niekdajšieho vedenia Slovenskej kanoistiky.

Martin Stanovský starší o situácii v slovenskej kanoistike:

„Pán Galovič ohlásil kandidatúru na post prezidenta zväzu, takže sú za tým osobné ciele,“ uviedol na tlačovej konferencii Stanovský starší.

„Zväz viedli páni Cibák a Galovič spolu 20 rokov. Potom pred troma rokmi prišiel chlapec z Oravy a vyhral voľby. Oni sa s tým nikdy nestotožnili a robia všetko preto, aby sa vrátili späť,“ dodal.

Iba zavádzajú

Spomenutá kritika Martina Stanovského mladšieho sa týkala najmä Elišky Mintálovej. Jej tréner Peter Cibák si vypočul všetky názory a pohľady „opačnej strany“ a potom poskytol svoj pohľad.

„Je to absolútne zavádzajúca informácia. Bol spomenutý aj Ivan Cibák ako predseda klubu KTK Liptovský Mikuláš, ktorý sa absolútne nehrnie do žiadneho zväzu a žiadneho výkonného výboru. Odznelo aj to, že bola zverejnená kandidatúra Richarda Galoviča. Nezverejnil nič. On pred dvoma rokmi spomenul, že by šiel za prezidenta Slovenskej kanoistiky, čo je vo zväze diplomatická funkcia. Pre nás je absolútne vedenie sekcie,“ uviedol.

Peter Cibák o situácii v slovenskej kanoistike:

Podľa neho je to ich taktika, ako strašiť kluby, že sa vráti staré vedenie. „Je to zavádzanie z ich strany. Môžem povedať, že na predsedu sa chystá kandidovať Gabriela Stacherová, bývalá olympionička a slalomárka. Chce si do výkonného výboru, do výkonnej zložky, prizvať bývalých reprezentantov ako Sašo Slafkovský alebo Peter Škantár,“ doplnil Cibák.

Dôležité voľby

Voľby v Slovenskej kanoistike sa uskutočnia ešte v roku 2024. Otázne je, či sa po nich situácia vo zväze upokojí.

Rozdielny pohľad na to majú funkcionári zo sekcie divokých vôd. Podľa Stanovského staršieho práve voľby situáciu vyriešia. Podľa Orokockého však nie, keďže podľa neho vždy bude jedna strana nespokojná.