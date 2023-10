Romana Tabák ako štátna tajomníčka na ministerstve športu? Nie je to vylúčené, hovorí politológ (video)

Bývalá poslankyňa parlamentu Romana Tabák prekvapila svojich sledovateľov na sociálnej sieti otázkou, či by mala zastávať funkciu štátnej tajomníčky na ministerstve cestovného ruchu a športu, ktoré má vzniknúť od januára 2024.

Agentúre SITA však prezradila aj to, čo je jej hlavným politickým cieľom. Síce bývalá tenistka v predčasných parlamentných voľbách nekandidovala, na sociálnej sieti však permanentne vyjadrovala podporu Slovenskej národnej strane (SNS), ktorá sa napokon stala súčasťou novej Ficovej vlády.

Dankova SNS s tromi ministerstvami

Podľa koaličnej zmluvy strane Andreja Danka pripadnú tri ministerstvá – mimo rezortu životného prostredia a kultúry aj nové ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Zdá sa, že práve o funkciu potenciálnej štátnej tajomníčky na tomto ministerstve Tabák uvažuje. Nezdráhala sa o svojich plánoch spustiť aj anketu na sociálnej sieti a vypýtať si reakciu svojich fanúšikov. Podľa výsledkov 64 percent hlasujúcich jej dalo „palec dole“. Čiže nesúhlasí, aby sa stala štátnou tajomníčkou.

Politický cieľ Romany Tabák

Bývalú poslankyňu sme kontaktovali v súvislosti s tým, či by funkciu štátnej tajomníčky na ministerstve cestovného ruchu a športu prijala, ak by jej to národniari ponúkli. „Môj politický cieľ nie je byť štátna tajomníčka. Môj cieľ je kandidovať do EÚ volieb,“ reagovala na našu otázku.

Naopak politológ Miroslav Řádek nevylučuje, že by sa Tabák mohla stať potenciálnou kandidátkou na funkciu štátnej tajomníčky.

„Vieme, že Romana Tabák akcentovala národné témy vo svojom politickom živote. Má politicky blízko aj k Tomášovi Tarabovi,“ hovorí v úvode Řádek. Celú reakciu politológa si pozrite vo videu.