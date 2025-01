Rokovania v Kyjeve podľa Šimečku dokazujú, že premiér Fico klamal – VIDEO

Rokovania Progresívneho Slovenska (PS) v Kyjeve dokazujú, že premiér Robert Fico (Smer-SD) klamal. Vyhlásil to predseda hnutia PS Michal Šimečka po návrate z návštevy v Kyjeve. „Našou hlavnou misiou bolo prispieť k tomu, aby sa vyriešila situácia s tranzitom plynu, ktorú premiér vyeskaloval agresívnymi výpadmi voči Ukrajine,“ uviedol Šimečka s tým, že ich rokovania ukázali dve veci.

„Poprvé, Fico klamal o tom, že dohodu s Ukrajinskou stranou zmaril prezident Zelenský. Práve naopak, dohodu svojou cestou do Moskvy zmaril samotný Robert Fico. Máme však aj dobrú správu. Dvere, ktoré Fico v Kyjeve zabuchol, sa nám podarilo pootvoriť,“ povedal Šimečka s tým, že ukrajinský prezident potvrdil, že Ukrajina je pripravená rokovať a dohodnúť sa so Slovenskom, a to aj o plyne. „Hovorím o neruskom plyne, ktorý ako možnosť zvažovala aj slovenská vláda,“ dodal predseda PS.

Otvorili Ficovi možnosť dohodnúť sa na riešení otázky plynu

PS rokovalo v Kyjeve aj s ministrom energetiky Hermanom Haluščenkom, predsedom ukrajinskej Verchovnej rady Ruslanom Štefančukom a ďalšími poslancami parlamentu.

„Otvorili sme Robertovi Ficovi možnosť dohodnúť sa na riešení otázky plynu. Vyzývam ho, aby prestal útočiť na nášho partnera a začal rokovať. Namiesto toho však vidíme, ako predstavitelia Smeru špekulujú o zmenách v základnom zahraničnopolitickom ukotvení Slovenska,“ vyhlásil Šimečka a podotkol, že nie je náhoda, že podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) krátko po návrate z Ruska pripúšťa vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO.

Totálna diplomatická pasivita

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok (PS) doplnil, že v slovensko-ukrajinských vzťahoch je totálna diplomatická pasivita, ktorá sa prejavuje aj tým, že minister zahraničných vecí doposiaľ nenavštívil Kyjev. PS podľa slov Korčoka cestu absolvovalo aj preto, aby prispeli k zlepšeniu vzťahov a vytvorili predpoklady na ekonomické príležitosti pre slovenské firmy.

„Dnes totiž vláda svojim nepriateľským postojom voči Ukrajine oberá našich občanov, východné regióny a slovenské firmy o účasť na obnove Ukrajiny. Želáme si pre Ukrajinu mier a v momente, keď na to budú splnené podmienky, sa rozbehne aj biznis. Slovenské firmy pri tom nesmú chýbať a naša cesta prispela k tomu, aby tieto dvere pre nás zostali otvorené,” dodal Korčok.

Navštívili Rusmi zbombardovanú detskú nemocnicu

Poslankyňa Beáta Jurík (PS) podotkla, že delegácia vedená Andrejom Dankom (SNS) a Tiborom Gašparom (Smer-SD) v Moskve navštívila kultúrne podujatia a podávala si ruky s ľuďmi, ktorí sú za vojnu zodpovední. Delegácia PS naopak navštívila Rusmi zbombardovanú detskú nemocnicu Ochmatdyt.

„Nikdy tam neboli ošetrovaní vojaci, ale onkologicky choré deti. Keď vidím kolegov z koalície podávať si ruky s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za takéto zverstvá, nerozumiem. Toto nie je politika, to je stratená ľudskosť. O to som radšej, že sme na mnohých rokovaniach mohli ubezpečiť Ukrajinu, že Slovensko nie je Robert Fico. Práve naopak, veľa z nás – tisíce ľudí v uliciach miest na Slovensku, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ďalších – tú spomínanú ľudskosť stále majú,” uzavrela Jurík.