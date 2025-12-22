EÚ nakoniec použije ruské aktíva na pomoc Ukrajine. Moskva musí zaplatiť za spôsobenú katastrofu, vyhlásil Weber

Weber sa tiež zastal nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý stál na čele neúspešného úsilia o schválenie pôžičky Ukrajine krytej ruskými aktívami.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Belgium EU Attacks Commemoration
Manfred Weber Foto: SITA/AP
Európska únia jedného dňa použije zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine, hoci sa na tom lídri na minulotýždňovom samite nedohodli. V rozhovore pre web Politico to povedal predseda Európskej ľudovej strany Manfred Weber.

„Peniaze použijeme na splatenie škody za katastrofu, ktorú spôsobilo Rusko,“ povedal Weber a dodal, že peniaze by sa mohli použiť aj na splatenie pôžičiek EÚ Ukrajine.

Záložný núdzový plán

Vo štvrtok večer sa lídrom EÚ nepodarilo presvedčiť Belgicko, ktoré drží väčšinu zmrazených ruských aktív, aby ich použilo na finančnú podporu Ukrajiny. Namiesto toho sa lídri dohodli na záložnom núdzovom pláne založenom na spoločnom dlhu EÚ, na ktorom sa však nebudú podieľať Maďarsko, Slovensko a Česko.

Na otázku, či by sa ruské aktíva mali použiť na splatenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, na ktorej sa dohodli lídri, aby hlavné mestá nemuseli platiť účet, Weber odpovedal: „To chápem tak, že Rusko musí nakoniec zaplatiť za to, čo urobilo na Ukrajine.“

Weber sa zastal Merza

V období pred samitom lídrov Spojené štáty tlačili na európske vlády, aby odmietli plán použiť ruské aktíva na financovanie Ukrajiny, pretože Washington chcel časť týchto aktív použiť na financovanie snáh o obnovu pod vedením USA. Weber povedal, že táto možnosť je úplne „mimo hry“. „Nápad Američanov použiť 100 miliárd eur pre nich a 100 miliárd eur pre Rusko nebude úspešný,“ povedal nemecký politik.

Weber sa tiež zastal nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý stál na čele neúspešného úsilia o schválenie pôžičky Ukrajine krytej ruskými aktívami, a argumentoval, že „preukázal vodcovské schopnosti“. „Výsledkom je to, že ruské aktíva sú naďalej na stole,“ skonštatoval Weber.

Najnovšie na SITA.sk