Portugalský premiér Luís Montenegro vyhlásil, že jeho krajina je ochotná zvážiť možné nasadenie vojsk na Ukrajine, aby sa zabezpečilo dodržiavanie budúcej mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou po jej uzavretí. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.
Montenegro uviedol, že že Portugalsko sa pridržiava spoločného postoja Európskej únie v otázke nasadenia vojsk na Ukrajine: „Nechceme tu byť počas vojny, ale Portugalsko je súčasťou koalície ochotných a bude sa zúčastňovať na mierových operáciách.“
Zdôraznil, že vkontexte mierovej misie a bezpečnostných záruk Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by portugalská armáda mohla nasadiť svoje sily na ukrajinskom území. „Napríklad spolu s Lotyšskom a Litvou by sa mohla zúčastňovať na mierových misiách a prispievať k zaisteniu bezpečnosti.“
Vytvorenie obranných síl na zabezpečenie potenciálneho prímeria na Ukrajine bolo navrhnuté na stretnutí európskych lídrov v Berlíne v pondelok 15. decembra.
V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že sily pod vedením Európy, podporované USA, podporia ukrajinské ozbrojené sily a zabezpečia ukrajinské nebo a moria.