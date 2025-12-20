Portugalsko nevylučuje nasadenie vojsk na Ukrajinu po uzavretí mierovej dohody

Vytvorenie obranných síl na zabezpečenie potenciálneho prímeria na Ukrajine bolo navrhnuté na stretnutí európskych lídrov v Berlíne v pondelok 15. decembra.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Portugalský premiér Luís Montenegro. Foto: SITA/AP
Portugalský premiér Luís Montenegro vyhlásil, že jeho krajina je ochotná zvážiť možné nasadenie vojsk na Ukrajine, aby sa zabezpečilo dodržiavanie budúcej mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou po jej uzavretí. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

Montenegro uviedol, že že Portugalsko sa pridržiava spoločného postoja Európskej únie v otázke nasadenia vojsk na Ukrajine: „Nechceme tu byť počas vojny, ale Portugalsko je súčasťou koalície ochotných a bude sa zúčastňovať na mierových operáciách.“

Zdôraznil, že vkontexte mierovej misie a bezpečnostných záruk Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by portugalská armáda mohla nasadiť svoje sily na ukrajinskom území. „Napríklad spolu s Lotyšskom a Litvou by sa mohla zúčastňovať na mierových misiách a prispievať k zaisteniu bezpečnosti.“

V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že sily pod vedením Európy, podporované USA, podporia ukrajinské ozbrojené sily a zabezpečia ukrajinské nebo a moria.

