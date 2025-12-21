Zelenskyj reagoval na Orbána. Jeden človek myslí len na seba a dva národy preto trpia

Ukrajinský prezident vysvetlil, prečo maďarský premiér zastáva protiukrajinský postoj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Maďarský premiér Viktor Orbán chápe, že vstup do Európskej únie je súčasťou bezpečnostných záruk Ukrajiny, ale zneužíva túto otázku v predvolebnej kampani, čo v konečnom dôsledku škodí dvom krajinám. Ako referuje web liga.net, počas rozhovoru s novinármi to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Členstvo Ukrajiny považujeme za súčasť bezpečnostných záruk. Lídri EÚ sa domnievajú, že ide o veľmi silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. To je pravda. Ursula (predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová) a António (predseda Európskej rady Costa), mnohí lídri, mi o tom hovoria,“ povedal Zelenskyj.

Uviedol, že maďarský premiér „jasne chápe“, že vstup do EÚ je súčasťou bezpečnostných záruk Ukrajiny, ale pre neho je to otázka volebného súboja. Podľa Zelenského Orbán „myslí v prvom rade na seba“.

„Takže jeden človek myslí na seba a trpí celý národ. Hoci by som povedal, že aspoň dva, pretože to neposilňuje priateľstvo medzi Ukrajinou a Maďarskom, medzi Ukrajincami a Maďarmi. Ale všetko prejde a aj toto prejde. Všetko bude normálne a nikto nemôže zastaviť našu cestu, pretože Ukrajinci majú riešenie. Ideme ďalej,“ zdôraznil líder Ukrajiny.

Zelenskyj poznamenal, že Trump tiež považuje vstup Ukrajiny do EÚ za jednu zo súčastí bezpečnostných záruk, čo je „veľmi dôležité“.

