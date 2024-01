Rok 2024 očami Pavla Urbana: Koalíciu čaká náročné obdobie a Fico bude musieť hasiť oheň

Rok 2024 bude rokom, keď nová vláda Roberta Fica začne naozaj vládnuť. Doteraz robila iba kozmetické úpravy, prípadne odvolávania z pomsty.

Až teraz prídu na stôl problémy, ktoré naozaj trápia občanov. Ľahké to nebude, lebo už prvé dni v roku 2024 ukázali, že jednota v koalícii závisí od obchodu – kto, koľko dostane.

Apetít u všetkých strán je veľký, uvidíme ako to teda premiér zvládne.

Volíme si hlavu štátu. Bude prezidentom Pellegrini?

Rok 2024 bude aj v znamení prezidentských volieb. Tesne po tých parlamentných som napísal, že v rámci rozdelení funkcií vo vládnej koalícii je najpravdepodobnejšie, že Peter Pellegrini bude koaličným kandidátom na post hlavy štátu. Zatiaľ to stále nie je oficiálne potvrdené, ale všetko nasvedčuje tomu, že sa tak už o niekoľko dní stane. Premiérom by zostal Fico, o post predsedu parlamentu by mal veľký záujem líder SNS Andrej Danko.

Možno to tak aj bude, ale k takejto dohode vedie ešte niekoľko prekážok. Naznačil ich práve predseda národniarov, ktorý podporu Pellegriniho neberie ako samozrejmosť, ale ako vec obchodu. Pri nedávnom rozhovore pre Plusku konštatoval, že politika je vlastne jeden obchod, kde sa každý snaží získať čo najviac, ale zároveň aj vedieť, kedy treba uľaviť z vlastných ambícií.