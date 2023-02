Rodinné dávky by mali stúpnuť o takmer 13 percent, materská tak prekročí sumu 460 eur

Vďaka zmene mechanizmu zvyšovania životného minima by mali rodinné dávky od začiatku budúceho roka stúpnuť takmer o 13 percent. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Zvyšovanie rodičovského príspevku

Zvyšovanie rodičovského príspevku či prídavku na dieťa je totiž naviazané na nárast životného minima. Sumy životného minima by podľa Krajniaka mohli od júla podľa odhadov stúpnuť o 12,7 percenta.

Znamenalo by to, že napríklad rodičovský príspevok pre rodiča, ktorý dostával materskú dávku, by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť zo 412 eur na 465 eur.

Zmena mechanizmu zvyšovania súm

Mechanizmus zvyšovania súm životného minima sa od apríla tohto roka zmení. Sumy životného minima sa budú zvyšovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu od poslankyne za hnutie OĽaNO Lucie Drábikovej, ktorý pri schvaľovaní novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi schválil v utorok parlament.

Náklady nízkopríjmových domácností

Výšky životného minima tak budú podľa poslankyne odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmových domácností.

Životné minimum sa v súčasnosti upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predošlého do apríla aktuálneho roka.

Zvýšenie životného minima

Napríklad vlani medziročný rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie dosiahol 11,5 %. Medziročný rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu bol 7,5 %.

Keďže rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu bol nižší ako rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, životné minimum sa zvýšilo o 7,5 %. Ak by sa však postupovalo podľa nového mechanizmu, ktorý schválil parlament, životné minimum by išlo nahor o 11,5 %.