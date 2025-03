Fico dosiahol v Bruseli šalamúnske riešenie, ktoré môže predložiť domácemu obecenstvu, hodnotí Mesežnikov

Premiérovi Robertovi Ficovi sa podarilo dosiahnuť na samite Európskej únie v Bruseli šalamúnske riešenie. Pre agentúru SITA to povedal politológ a riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Tranzit plynu cez Ukrajinu

Fico išiel vo štvrtok do Bruselu s tým, že bude žiadať doplniť do záverov samitu formuláciu o obnovení tranzitu plynu cez Ukrajinu, inak sa vyhrážal zablokovaním ich prijatia.

Nakoniec sa do záverečného textu dostalo relatívne všeobecné stanovisko vyzývajúce Európsku komisiu, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie realizovateľných riešení otázky tranzitu plynu a zároveň zohľadnili obavy, ktoré vyjadrilo Slovensko.

„Robert Fico môže svojmu domácemu obecenstvu na Slovensku predložiť, že sa o niečo usiloval a niečo dosiahol. Zároveň sa vyhol ďalšiemu poškodeniu vzťahov Slovenska so spojencami v rámci Európskej únie,“ zhodnotil Mesežnikov.

Dodal, že to, že Európska únia bude so Slovenskom a s Ukrajinou situáciu riešiť, ešte neznamená, že sa obnovia dodávky ruského plynu. „Ukrajina má dôvody, prečo to urobila a vôbec to nebolo namierené proti Slovensku. Oznámila to vopred rok a pol predtým, ako tranzit stopla,“ pripomenul.

Pomoc Ukrajine blokoval len Orbán

Politológ poukázal na to, že jediný, kto v Bruseli vetoval pomoc Ukrajine, bol maďarský premiér Viktor Orbán. Robert Fico za ňu zahlasoval.

Napriek tomu, že slovenský premiér má podľa Mesežnikova už dnes silnejšiu protiukrajinskú rétoriku ako Orbán, v praktickej rovine Slovensko ešte „nedobehlo“ Maďarsko. „Robert Fico zatiaľ ani raz neblokoval prijatie záverov samitu Európskej únie,“ podotkol.

Slovenský premiér a predseda strany Smer-SD zahlasoval aj za to, že súčasťou prímeria majú byť veľké bezpečnostné garancie a aj to, aby bola Ukrajina v čo najsilnejšej pozícii na vyjednávanie. V texte sa spomína aj výraz „komplexná mierová dohoda“ (comprehensive peace agreement), ktorý Fico pred samitom viackrát kritizoval.

Fico odmieta francúzsky jadrový dáždnik

V otázkach vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v súčasnosti dochádza podľa politológa k „tektonickému zlomu“.

Budúcnosť transatlantickej spolupráce je otázna. Jasné je však to, že krajiny Európskej únie, ako aj Veľká Británia a Nórsko sa budú reálne zaoberať zvýšením svojej obranyschopnosti a vytvorením funkčnej bezpečnostnej a obrannej architektúry – a to aj s možnosťou, že Spojené štáty americké na nej nebudú participovať.

„Európa musí na túto výzvu urgentne odpovedať a je v životnom záujme Slovenska, aby sme boli súčasťou tejto novej architektúry,“ zdôraznil Mesežnikov.

Vyjadrenia premiéra Roberta Fica, že je proti tomu, aby sa Slovenská republika stala súčasťou francúzskeho jadrového dáždnika, označil za neuveriteľné.

„My sme ešte stále pod americkým dáždnikom, no nedá sa vylúčiť, že sa Spojené štáty stiahnu. Francúzi ako jadrová veľmoc uvažujú, že nám tento dáždnik poskytnú, no Robert Fico tvrdí, že on to nechce. To je to isté, ako keby chcel, aby sme boli bezbranní alebo čakal, že nás bude niekto okupovať,“ myslí si politológ.