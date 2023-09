Riziko rozsiahlej ruskej ofenzívy je menšie, posily nasadzujú po častiach na roztiahnutý front

Rusko začalo zapájať jednotlivé jednotky svojej novovytvorenej 25. kombinovanej armády do boja na Ukrajine ako posily, čo redukuje pravdepodobnosť novej rozsiahlej ruskej ofenzívy v blízkej budúcnosti.

Uviedlo to britské ministerstvo obrany v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine, ktorú zverejnilo v stredu na mikroblogovacej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Existujú informácie, že 67. motostrelecká divízia a 164. samostatná motostrelecká brigáda ruskej 25. kombinovanej armády sa zúčastňujú na bojoch v oblasti západne od miest Sjevjerodoneck a Kreminna na hraniciach Doneckej a Luhanskej oblasti, konštatuje britský rezort obrany.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 September 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2023