Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre po pochybnostiach o prenájme priestorov odstúpila z funkcie

Riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Nitre ukončila svoje pôsobenie vo funkcii. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Nevýhodný prenájom priestorov
Rozhodnutie riaditeľky prišlo deň po tom, ako opozičná SaS upozornila na nevýhodný prenájom priestorov pre nitriansku pobočku Sociálnej poisťovne a možné prepojenie jej riaditeľky s majiteľkou firmy, od ktorej si poisťovňa priestory prenajala.
„Riaditeľka pobočky v Nitre sa po rozhovore s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne rozhodla ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii. Nové priestory pre potreby posudkových lekárov a registratúry vybrané v prieskume trhu sú cenovo výhodnejšie ako tie predchádzajúce. Naďalej však zostávajú pochybnosti o možnom konflikte záujmov,“ informoval Kontúr.
SaS kritizuje predražený prenájom Sociálnej poisťovne v Nitre, upozorňuje na možné rodinné prepojenia – VIDEO
Opozičná SaS v stredu (4.2.) informovala, že Sociálna poisťovňa v Nitre si prenajala priestory od súkromnej firmy za vyšší nájom, ako firmu stála kúpa samotnej budovy. Podľa SaS budovu súkromná spoločnosť v decembri 2024 odkúpila od Slovenskej pošty za 365 000 eur. O dva mesiace neskôr ju prenajala Sociálnej poisťovni za 440 000 eur na tri roky.
Rodinné prepojenie
„Jedna štátna inštitúcia predá budovu za 365 000 eur a o dva mesiace na to si ju iná štátna inštitúcia prenajme na tri roky drahšie ako bola pôvodná kúpna cena,“ upozornila poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková. Pochybnosti tiež vzbudilo rodinné prepojenie riaditeľky nitrianskej pobočky poisťovne s majiteľkou spomínanej firmy, ktoré navyše v minulosti figurovali aj v jednej firme.
Napriek falošným zmluvám dostal penzión Fafokan ďalšie státisíce eur, upozornila mimovládka
Sociálna poisťovňa ešte v stredu uviedla, že nové priestory v Nitre potrebovali pre posudkových lekárov a registratúru. Cena bola podľa poisťovne stanovená po prieskume trhu, zodpovedá trhovým cenám za prenájom v tomto regióne a je nižšia ako cena, ktorú dovtedy Sociálna poisťovňa platila v dvoch iných priestoroch.