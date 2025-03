Riaditeľka Múzea Betliar podľa Šimkovičovej odkryla „chobotnicu podvodov“, teraz za to čelí šikane

Zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar Andrea Predajňová čelí šikane, pretože odhalila podvody. Vyhlásila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS).

„Miera šikany poverenej riaditeľky Múzea Betliar zamestnancami koordinovanými bývalým vedením dosiahla mieru, ktorá v slušnej spoločnosti nemá čo hľadať,“ skonštatovala ministerka s tým, že na šikanu Predajňovej majú aj dôkazy.

Mailová komunikácia

Spomenula konkrétne e-mail, ktorý rozposlala bývala riaditeľka múzea Tímea Mátéová skupine zamestnancov v deň, kedy poverili riadením Betliara Predajňovú. Mailovú komunikáciu Predajňová ukázala aj na tlačovej besede.

V e-maili pritom Mátéová informovala, že zistili meno novej zastupujúcej riaditeľky. Ako sa ďalej písalo v maili, „spustil sa „shitstorm na internete a v médiách„. Predajňová priblížila, že slušnejšie povedané ide o očierňovanie.

Jasné pokyny

„Ďalej Mátéová písala s jasnými pokynmi, ktoré odovzdala svojim zamestnancov,“ dodala Predajňová a spresnila, že v maili dala zamestnancom inštrukcie, aby boli takí, ako vždy, slušní, diplomatickí, a aby sa nenechali emočne rozhodiť.

„Nedajte na sebe poznať, že sa chystáme do boja. Nech nemajú od začiatku pocit, že sú nepriatelia. Práve naopak, radšej nech nevedia, na čom sú,“ písalo sa v maily.

Ako Predajňová doplnila, na záver Mátéová dáva P.S. zamestnancom, že majú pripravený koncept a vyhlásenia do médií. Súčasne zastupujúca riaditeľa informovala, že tento mail obdržala od jedného zo zamestnancov, ktorý mail tiež dostal a nesúhlasí s tým, čo sa v múzeu deje.

Šikana, mobing, sliedenie a klamstvá

Šimkovičová súčasne podotkla, že Predajňová zažíva v Múzeu Betliar to, čo zažíva ona sama od nástupu na rezort.

„Šikanu, mobing, sliedenie, klamstvá. Presne to isté, čo robia pani riaditeľke, presne to isté mám ja. Klamstvo, vymýšľanie si, palcové titulky, niekedy sa nestačím čudovať, čo si o sebe prečítam. Totálne klamstvá a ospravedlnenie neprichádza,“ uviedla ministerka, podľa ktorej ide o koordinované aktivity a plánované diskreditačné kampane s vopred pripraveným scenárom.

Zistenie skutočného stavu veci

Jediné, čím sa podľa jej slov Predajňová previnila je, že zistila skutočný stav veci. „A tiež to, že Múzeum Betliar si uniesol pre seba bývalý riaditeľ Július Barczi a rovnako potom pokračovala aj nasledujúca riaditeľka Mátéová. Za týchto vedení vytvorili mechanizmus na odlievanie peňazí mimo štátu,“ doplnila Šimkovičová a vysvetlila, že Barczi si vytvoril svoje vlastné občianske združenie Andoras, ktorá malo gro aktivít a príjmov z Betliara.

Peniaze teda podľa slov ministerky nekončili v štáte, ale v tomto občianskom združení. „Nielen to. Zašiel tak ďaleko, že zamestnancom múzea sa dávalo do pracovných zmlúv, že musia pracovať pre toto občianske združenie, a to je protizákonné. Za posledných päť rokov išlo z príjmu Betliara 118-tisíc tomuto združeniu, štátu dali päťtisíc eur,“ doplnila Šimkovičová a podotkla, že múzeum má 42 zamestnancov. Rebelujúcich je z nich desať a všetci sú členovia občianskeho združenia Andoras.

„Chobotnica podvodov“

Predajňová tak podľa ministerky odkryla „chobotnicu podvodov„, za čo teraz čelí šikane a diskreditačnej kampani. „Na Betliari nechali šafáriť doslova mafiu, ktorá ukradla Betliar pod svoje občianske združenie, na ktorom roky zarábali nemalé peniaze,“ doplnila ministerka.

Šimkovičová sa súčasne domnieva, že listy nespokojných zamestnancov z rôznych inštitúcií, v ktorých súčasné vedenie rezortu vymenilo riaditeľov, sú veľmi podobné.

„Stále to isté dokola. Je zaujímavé, že z každej inštitúcie, kde vymeníme riaditeľa, tak okamžite vzápätí príde nejaký list, ktorý je teda vytvorený zamestnancami, že zastrašujeme a šikanujeme. Aj ten naratív je rovnaký,“ skonštatovala ministerka