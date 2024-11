Bittner vysvetlil výber zastupujúcej riaditeľky Múzea Betliar, Tímeu Mátéovú nik nevyhodil

Andrea Predajňová je len zastupujúcou riaditeľkou Múzea Betliar, Tímeu Mátéovú nik nevyhodil. Na tlačovej besede to uviedol poverený riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Anton Bittner, v súvislosti s tým, že zamestnanci SNM – Múzea Betliar sa vymedzili voči dianiu v slovenskej kultúre i postupom vedenia SNM pri výbere poverenej riaditeľky Andrey Predajňovej.

Tá má zastúpiť doterajšiu riaditeľku Tímeu Mátéovú počas materskej a rodičovskej dovolenky. Postupy pri výbere Predajňovej na túto pozíciu sú podľa zamestnancov Múzea Betliar v rozpore s Organizačným poriadkom SNM.

Spoločné stretnutie

Bittner pripomenul, že svojej funkcie sa ujal začiatkom októbra, následne sa 14. októbra stretol s 18 riaditeľmi špecializovaných múzeí, ktoré pod SNM spadajú. Na tomto stretnutí zistil, že riaditeľka SNM – Múzeum Betliar Tímea Mátéová je tehotná.

„Tak sme si k tomu sadli a povedala mi, že niekedy koncom marca má termín pôrodu, s tým, že plánuje koncom januára nastúpiť na materskú dovolenku,“ vysvetľoval.

Doplnil, že sa jej spýtal, akú má predstavu o ďalšom fungovaní múzea, vrátane rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka. Dohodli sa, že za mesiac pripraví Mátéová podklady, pričom 13. novembra bol na Krásnej Hôrke kontrolný deň. Pri tejto príležitosti sa podľa Bittnera stretli a prešli si ich.

„Na tomto stretnutí 13. novembra boli prítomní ďalší traja zamestnanci Múzea Betliar,“ ozrejmil. Erika Šmelková, zástupkyňa Mátéovej, na stretnutí prítomná nebola.

Šmelková nie je vhodný kandidát

Mátéová podľa Bittnera vtedy avizovala, že by pred nástupom na materskú dovolenku chcela čerpať i riadnu dovolenku. Túto dovolenku jej podpísal, mala sa začať 17. decembra. Poverený riaditeľ SNM tvrdí, že sa dohodli, že za tento čas nájdu za ňu náhradu. Mátéová mu na otázku, či má za seba pripravenú nejakú náhradu, vraj odpovedala, že je to pani Šmelková. Išlo o ústnu informáciu.

„Šmelková je projektová manažérka rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, vedúca oddelenia správy budov a jej zástupkyňa. Na to som jej povedal, že pani Šmelková nie je vhodný kandidát na túto pozíciu, lebo by bola samojediná,“ vraví.

Ako vysvetlil, Šmelková je zodpovedná za všetky dokumenty k rekonštrukcii hradu, ktoré kontroluje riaditeľ Múzea Betliar. Ak by ho viedla Šmelková, tak by to bolo v rozpore s predpismi a smernicami SNM. Skrátil sa aj termín na hľadanie náhrady. Najbližšie sa mali stretnúť 9. decembra. Mátéová mu ale minulý týždeň listom oznámila, že je práceneschopná. Agendu mala prebrať Šmelková.

Matéovú nevyhodili, ani neodvolali z funkcie

„Tu nie je problém týkajúci sa múzea, ale Krásnej Hôrky, keďže pani Mátéová má od roku 2019 plnú moc na to, aby realizovala všetky úkony spojené s realizáciou rekonštrukcie a revitalizácie Krásnej Hôrky,“ vraví Bittner. Dodal, že to skrátilo termín a situáciu bol nútený riešiť manažérskym rozhodnutím, ak nechcel, aby sa zastavili práce na Krásnej Hôrke.

Mátéovej navrhol, že sa s ňou stretne v pondelok 25. novembra. Zdôraznil, že ju ani nevyhodili, ani neodvolali z funkcie. „Rešpektujeme jej zdravotný stav,“ dodal s tým, že je PN, následne bude čerpať dovolenku, a potom nastúpi na materskú dovolenku. Mátéová podľa neho už ďalej nekomunikovala.

Prízvukoval, že ide o zástup

Novú poverenú riaditeľku Andreu Predajňovú vedúcim zamestnancom Múzea Betliar predstavil 25. novembra. Bittner prízvukoval, že ide o zástup Mátéovej počas materskej a rodičovskej dovolenky, no ona riaditeľkou naďalej zostáva, Predajňová ju len zastupuje. Podľa jeho slov zamestnancom vysvetlil i dôvody, prečo múzeum nemôže viesť Šmelková.

Poverený riaditeľ SNM uviedol, že bol prekvapený medializovanými informáciami o výzve zamestnancov múzea v Betliari, ktorá sa objavila v utorok 26. novembra. Dodal, že Predajňová sa so zamestnancami stretla a k výzve sa podľa jeho slov nik so zamestnancov nehlási a sami sú ňou prekvapení.

Podľa jeho informácií ide o „výplod“ dvoch či troch ľudí, ktorí ani nie sú zamestnancami múzea. Kritizoval tiež správanie Mátéovej a Šmelkovej, pričom prvá menovaná podľa neho v utorok 26. novembra prišla na pracovisko, hoci v pondelok ešte bola PN.

Nový projektový manažér

Bittner tiež v súvislosti s rekonštrukciou Krásnej Hôrky uviedol, že 25. novembra predstavil aj nového projektového manažéra, ktorý by mal pomáhať Šmelkovej, keďže v minulosti diskutovali o tom, že práce na obnove hradu je veľa. Zdôraznil že ide o schopnú manažérku.

„Súčasný stav je taký, že pani Šmelková je stále projektový manažér, ktorý realizuje veci so zhotoviteľom, dodávateľmi, rieši technický dozor i spoluprácu so subdodávateľmi,“ ozrejmil s tým, že druhý projektový manažér jej je nápomocný a má kontrolovať veci pripravené Šmelkovou.

Následne, keď práce či faktúru schvália, tak Predajňová ako zastupujúca riaditeľka urobí transakciu. „Ja toto riešenie považujem za správne,“ dodal Bittner.

Bittner očakáva príchod ďalšieho pracovníka

Doplnil, že v budúcom roku by sa mali začať práce na hornom hrade, očakáva príchod ďalšieho pracovníka, možno i dvoch. Avizoval tiež, že v pláne je i rekonštrukcia kaštieľa Betliar, aj v súvislosti s tou očakáva potrebu príchodu ďalšieho manažéra.

Bittner poprel, že by sa vyhrážal niekomu výpoveďou. Rovnako uviedol, že pri hľadaní zástupu za Mátéovú sa obrátil na viacerých možných kandidátov. Predajňová bola podľa jeho slov jediná, ktorá bola schopná nastúpiť v potrebnom termíne 25. novembra.

„V danom čase, keď som to potreboval vyriešiť, pani Predajňová sa mi hodila ako najvhodnejší kandidát,“ povedal a argumentoval jej odbornosťou a skúsenosťami. Mátéová mu podľa jeho slov nedala okrem Šmelkovej iné meno spomedzi zamestnancov.