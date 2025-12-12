Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov

Naďalej ale bude v Štátnej opere pôsobiť ako sólista a tiež ako umelecký riaditeľ.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Svitok.jpg
Generálny riaditeľ Štátnej opery Šimon Svitok končí vo funkcii. Foto: Štátna opera, www.facebook.com
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Ku koncu roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Svitok podáva k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Naďalej ale bude v Štátnej opere pôsobiť ako sólista a tiež ako umelecký riaditeľ.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďaku za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pánovi Svitkovi želáme veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesijnom živote,“ uviedla Demková.

Viac k osobe: Petra Demková
Firmy a inštitúcie: MK Ministerstvo kultúry SR
Okruhy tém: Generálny riaditeľ riaditeľka Odboru komunikácie MK SR Štátna opera

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk