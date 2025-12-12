Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov

Ku koncu roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Svitok podáva k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Naďalej ale bude v Štátnej opere pôsobiť ako sólista a tiež ako umelecký riaditeľ.
„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďaku za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pánovi Svitkovi želáme veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesijnom živote,“ uviedla Demková.