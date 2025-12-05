Do kaštieľa v Budmericiach zateká, v objekte prebiehajú nutné opravy a revitalizovať sa bude aj park

Rezort kultúry realizuje v kaštieli v Budmericiach a jeho areáli nutné rekonštrukčné a revitalizačné práce. Cieľom je odstrániť havarijné stavy a pripraviť pamiatku na sprístupnenie verejnosti v budúcom roku. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, dané zásahy nie je možné odkladať, keďže sa týkajú bezpečnosti návštevníkov, statiky objektu aj ochrany národnej kultúrnej pamiatky.
„Pri obhliadkach kaštieľa boli identifikované viaceré výrazné nedostatky, ktoré ohrozujú samotný objekt aj jeho návštevníkov. Strecha je na viacerých miestach poškodená a deravá, pričom silný vietor už odtrhol časti medenej krytiny a do priestorov na poschodí zateká. Poškodený je aj zvodový systém, čo spôsobuje ďalšie prenikanie vody do muriva a podlahových konštrukcií,“ priblížila Demková.
Dali súhlas na výrub drevín
Doplnila, že Budmerický kaštieľ preto čoskoro prejde čiastočnou opravou strechy. Oprava čaká aj interiéry dotknuté zatekaním. Predmetné práce sú podľa jej slov nevyhnutné pre bezpečné užívanie objektu.
Demková ozrejmila, že súčasťou obnovy je aj rozsiahla revitalizácia parku v areáli kaštieľa. „Ministerstvo kultúry vydalo súhlas na výrub drevín nachádzajúcich sa na pozemku v správe rezortu v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Na základe projektovej dokumentácie dendrológa a odborných posudkov pamiatkari potvrdili, že viaceré dreviny sú v zlom stave a ich obnova je potrebná. Krajský pamiatkový úrad tiež uvádza, že výrub a náhradná výsadba sú nevyhnutné na zachovanie pamiatkovej hodnoty parku,“ uviedla.
Hrad Červený Kameň unikol katastrofe, po rokoch zanedbávania strechy sa začalo s nevyhnutnými opravami
Doplnila, že náhradnú výsadbu bude realizovať spoločnosť, ktorá bola vybraná v riadnom a transparentnom výberovom konaním v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Nové stromy budú vsadené podľa schváleného arboristického plánu. Cieľom je obnova historického charakteru parku, a zároveň zabezpečenie jeho bezpečného a dlhodobého využívania verejnosťou.
„Revitalizácia sa týka aj historickej aleje pri kaštieli, ktorá bola dlhé roky v havarijnom stave. V predošlom období sa uskutočnil výrub stromov na základe posúdenia dendrológom. V súčasnosti prejde obnova do druhej fázy, ktorou je výsadba topoľovo-čerešňovej aleje. Spoločnosť, ktorá bude realizovať likvidáciu pňov frézovaním a výsadbu topoľovo-čerešňovej aleje, bola vybraná v súlade so všetkými pravidlami verejného obstarávania,“ uvádza Demková.
V kaštieli oslavoval Machala
Zdôraznila, že všetky kroky prebiehajú pod odborným dohľadom pamiatkarov, súdneho znalca v odbore dendrológia, a tiež podľa stanovených podmienok v rozhodnutí KPÚ Bratislava. „Budmerický kaštieľ a jeho areál tak prejdú komplexnou obnovou, ktorá umožní, aby sa stal bezpečným, kultivovaným a prístupným miestom pre všetkých občanov,“ uzavrela.
Ministerstvo v týchto dňoch informovalo, že kaštieľ v Budmericiach, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť, bude v celom rozsahu sprístupnený v prvom štvrťroku budúceho roka. Pamiatka sa dostala do povedomia verejnosti na jar minulého roka po tom, ako v nej generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum.
Machala avizuje nový zákon, lebo slovenčina je utlačovaná. Bude sa musieť slogan „Just do it“ prekladať?
Kaštieľ následne začiatkom vlaňajšieho augusta pre verejnosť uzatvorili, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci. Ministerstvo kultúry tvrdilo, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit. „MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA.
Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Krátko nato došlo k zmene správcu Budmerického kaštieľa, stala sa ním firma z Cífera. Ministerstvo vtedy argumentovalo cenou, tá mala byť nižšia než za služby poskytované Obecnými službami Budmerice, s.r.o. Zmluva s danou firmou bola uzavretá na dobu určitú do 31. decembra minulého roka. Podľa dostupných informácií v súčasnosti Budmerický kaštieľ spravuje Správa rezortných zariadení MK SR.