Župani kritizujú výpadky podpory pre kultúru a žiadajú riešenia v územnom plánovaní aj sociálnych službách

Predsedovia samosprávnych krajov sa stretli na poslednom spoločnom zasadnutí Združenia SK8 v tomto roku, ktoré sa uskutočnilo v Nitrianskom kraji. Rokovanie v Oponiciach sa nieslo v znamení viacerých tém, ktoré majú zásadný vplyv na chod regionálnych samospráv. Riešili sa nedostatky v pripravovanej legislatíve v oblasti územného plánovania, výpadky financovania regionálnej kultúry aj otázky týkajúce sa reformy financovania sociálnych služieb.
Lídri krajov označili aktuálnu situáciu v územnom plánovaní a stavebnom konaní za neuspokojivú. Doteraz podľa ich vyjadrení neexistuje metodika pre tvorbu Koncepcie územného rozvoja regiónov, neprebehli odborné konzultácie s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR a mešká aj príprava celoštátnej Koncepcie, na ktorú sa majú regionálne dokumenty odvolávať.
Bez metodík aj dialógu
Zároveň samosprávy nedostali financie na spracovanie krajinných plánov, hoci túto úlohu im štát pridelil bez predchádzajúceho rokovania.
„Neexistujúce metodiky a absencia dialógu spôsobili, že celé prostredie je technicky aj procesne nefunkčné. K metodikám sme sa pritom zaviazali v Pláne obnovy a odolnosti. Vláda svojou nečinnosťou ich prípravu sťažuje a zdržiava,“ uviedol Ondrej Lunter, podpredseda SK8 a predseda Banskobystrického kraja. Dodal, že termíny nastavené vládou sú nereálne, a situáciu komplikuje aj štátny portál územného plánovania, ktorého technická podpora a stabilita sú podľa neho nedostatočné.
Odborníci žiadajú zachovanie limitov v sociálnych zariadeniach, vládne návrhy môžu zhoršiť kvalitu služieb
Diskusia sa dotkla aj podpory regionálnej kultúry. Predsedovia krajov rokovali s vedením Fondu na podporu umenia o štruktúre činnosti fondu pre rok 2026, ktorú jeho rada schválila bez verejnej diskusie. Presné alokácie a podmienky výziev zatiaľ nie sú známe. Z dostupných informácií však vyplýva, že môže dôjsť k výrazným presunom medzi programami, čo by sa negatívne odrazilo na činnosti kultúrnych inštitúcií v regiónoch – najmä divadiel, kultúrnych centier a pamäťových inštitúcií.
„V roku 2024 získali kultúrne organizácie zriadené krajmi podporu vo výške takmer 3,7 milióna eur. Všetko nasvedčuje tomu, že v budúcom roku bude táto suma výrazne nižšia. V roku 2025 bola napríklad dotácia pre zriaďované divadlá znížená až o 70 percent,“ uviedol predseda SK8 Jozef Viskupič. Dodal, že ak by krajské inštitúcie prišli o významný zdroj financovania, hrozí obmedzenie alebo úplné zastavenie ich činnosti. Predsedovia preto predložili zástupcom fondu konkrétne výhrady aj návrhy na nápravu.
Dosiahli dohodu so štátom
Témou rokovania bola aj reforma financovania sociálnych služieb, o ktorej sa aktuálne rokuje v Národnej rade SR. Pôvodný návrh počítal s presunom zodpovednosti za financovanie neverejných poskytovateľov z obcí na kraje bez kompenzácie, čo by v druhej polovici roka 2026 predstavovalo záťaž vo výške 24 miliónov eur, a od roku 2027 až 48 miliónov ročne.
„Po náročných rokovaniach s ministerstvami sa podarilo dosiahnuť dohodu. Za rok 2026 bude kompenzácia vyplatená v plnej výške,“ uviedol predseda Nitrianskeho kraja Branislav Becík. Od nasledujúceho roka bude financovanie kombinované – dve tretiny z podielových daní a jedna tretina z rozpočtov krajov.
Tomášovo ministerstvo dostalo výzvu na zmenu kapacitných pravidiel zariadení sociálnych služieb
Predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška zároveň upozornil, že systém musí byť dlhodobo udržateľný a predvídateľný. Kraje preto žiadajú možnosť regulovať pôsobenie neverejných poskytovateľov v súlade s krajskými koncepciami rozvoja sociálnych služieb.
Združenie SK8 sa na záver rokovania opätovne pripojilo ku kampani „Zastavme násilie na ženách“, ktorá upozorňuje na problematiku rodovo podmieneného násilia.