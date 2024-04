Rezort diplomacie riadi predseda vlády Fico. Blanár je podľa Krúpu druhým najslabším ministrom v histórii

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár je druhým najslabším ministrom v histórii Slovenskej republiky. Myslí si to poslanec Juraj Krúpa (SaS).

Rezort riadi premiér Fico

Blanára súčasne prirovnal k bývalej ministerke medzinárodných vzťahov Zdenke Kramplovej, ktorá bola podľa poslanca známa tým, že vykonávala všetky pokyny, ktoré jej zadal vtedajší premiér Vladimír Mečiar. U Blanára to podľa Krúpu nie je inak. Tvrdí, že rezort diplomacie práve cez Blanára riadi predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

„Iného ministra zahraničných vecí takto na kolenách pred svojím premiérom som ešte nevidel. Mňa to neprekvapuje, on, samozrejme, tejto téme nerozumie. On nemá ten rozmer a kapacitu, aby sa vedel postaviť premiérovi a povedať mu: prepáč, ale to, čo hovoríš, momentálne nezodpovedá realite, konšpiruješ, vymýšľaš si,“ priblížil Krúpa na utorkovej tlačovej besede.

Blanár pravidelne ruší stretnutia

Pokračoval, že Blanár je v oblasti diplomacie známy tým, že pravidelne ruší stretnutia, ktoré mal s niekým dohodnuté. Podľa poslanca ide o stretnutia, ktoré majú byť „vyzývavého a kritického charakteru“. Krúpa taktiež upozornil, že na ministerstve zahraničných vecí sa v lete odohrajú „čistky„.

„Na to tam je Blanár, aby vykonával práve tieto pokyny. Predpokladám, že v lete budeme na ministerstve zahraničných vecí vidieť významné čistky. Ľudia, ktorí sú kvalitní a uznávaní ako diplomati budú vyhodení,“ povedal a dodal, že ide o viacerých veľvyslancov, ktorí majú byť narýchlo vystriedaní a presunutí na pozície, ktoré sú pre nich neakceptovateľné.