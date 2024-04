Fico chce robiť politiku na všetky štyri svetové strany, s Blanárom odmietajú migračný pakt EÚ (video)

Vláda bude robiť politiku na všetky štyri svetové strany. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) po kontrolnej návšteve rezortu diplomacie po šiestich mesiacoch.

Informoval taktiež, že vláda zadefinovala novú kvalitu slovenskej zahraničnej politiky, a to suverénnu slovenskú zahraničnú politiku vychádzajúcu z členstva v EÚ a NATO a v ďalších medzinárodných organizáciách, no súčasne aj ide o koncept zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.

Slovensko bude podľa Fica aj naďalej vyjadrovať na pôde medzinárodných organizácii svoje suverénne postoje.

Vláda má rozdielne názory

„Doba prináša nové pohľady a udalosti a musím dnes konštatovať, že pokiaľ ide o konsenzus v zahraničnej politike, mám na mysli vládu a opozíciu, tak ten sa dnes naozaj zužuje len na formálne členstvo SR v EÚ a formálne členstvo v NATO,“ vyhlásil Fico s tým, že vláda má v mnohých otázkach diametrálne rozdielne názory.

Predseda vlády uviedol, že odmietajú akékoľvek úvahy o zrušené práva veta v EÚ.

„Zrušenie práva veta by znamenal začiatok konca EÚ, znamená začiatok nesuverénneho postavenia jednotlivých členských štátov, je to začiatok obrovskej dominancie veľkých krajín, ktoré by určovali, čo EÚ bude prijímať. Nechcem sa dožiť doby, že budeme chodiť do orgánov EÚ len preto, aby nám Francúzi a Nemci oznámili, na čom sa dohodli,“ vyhlásil Fico.

Zahraničná politika musí byť suverénna

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) súhlasí s tým, že slovenská zahraničná politika musí byť suverénna a nikto nemôže podľa neho kritizovať túto vládu za dodržiavanie toho, čo sľúbili pred voľbami.

Premiér ďalej uviedol, že rozdielny názor keď ide o EÚ majú aj v otázke migrácie. Predseda vlády pripomenul, že nikdy nebude súhlasiť s paktom o migrácií, ktorý prijal Európsky parlament.

„Odmietame migračný pakt v tejto podobe, v ktorej je v súčasnosti schválený,“ vyhlásil Blanár. Fico dodal, že bude nabádať všetkých poslancov vládnej koalície, aby nikdy nesúhlasili s paktom o azyle a migrácii. „Toto nie je tá solidarita, o ktorej sme hovorili,“ vyhlásil Fico s tým, že je tu mnoho ďalších odlišných postojov.

Slovensko potrebuje neutrálnu Ukrajinu

Premiér so šéfom diplomacie rovnako pripomenuli, že podporujú ambíciu EÚ pozvať Ukrajinu čo najrýchlejšie medzi členské štáty a nebudú klásť žiadne prekážky. Pokiaľ však ide o vstup Ukrajiny do NATO, tak týmto snahám budú brániť.

„Slovensko potrebuje neutrálnu Ukrajinu,“ vyhlásil Fico s tým, že bude viesť poslancov, aby takéto rozhodnutie vetovali a s členstvom Ukrajiny v NATO nesúhlasili. Predseda vlády súčasne pripomenul aj dôležitosť formátu V4 a záujem na tom, aby zostal tento formát zachovaný.

Minister zahraničných vecí súčasne vyhlásil, že chcú mať aj naďalej nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Minister tiež informoval o tom, že na rezorte budú pokračovať aj v prehodnocovaní zmluvných základní. 65 zmlúv už prehodnotili a pracujú na prehodnotení ďalších 12 tak, aby Slovensko dostali do pozície moderného štátu. Avizoval tiež prípravy k 20. výročiu vstupu Slovenska do EÚ.