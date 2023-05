Renomovaný zámorský expert prirovnal Dvorského ku dvom známym centrom z NHL

Slovenskému hokejovému útočníkovi Daliborovi Dvorskému pomohli výkony na nedávnych majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku k tomu, aby si zlepšil vyhliadky pred letným draftom nováčikov do zámorskej NHL. Renomovaný expert Craig Button z kanadskej televízie TSN predpovedá 17-ročnému centrovi pozíciu v prvej desiatke na drafte.

Button prirovnal Dvorského ku dvom centrom z profiligy – Švédovi Mikaelovi Backlundovi z tímu Calgary Flames a Kanaďanovi Bo Horvatovi z New Yorku Islanders. „Je taký dobrý obojsmerný hráč. Backlund bol vždy skutočne dobrý brániaci center, ktorý zbieral približne 45 bodov za sezónu, no myslím si, že Dvorský by mohol byť ofenzívnejší a podobný Horvatovi,“ napísal odborník o Zvolenčanovi.

Na základe súčasného poradia klubov po draftovej lotérii by Dvorský z 9. priečky putoval do tímu Detroit Red Wings. Button predpovedal kompletné poradie prvej stovky na drafte a v jeho rebríčku sa objavili aj ďalší Slováci – útočníci Samuel Honzek (21.), Juraj Pekarčík (42.) a Alex Čierník (66.), obranca Maxim Štrbák (46.) a brankári Adam Gajan (79.) so Samuelom Urbanom (85.).