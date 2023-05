Dvorský prekonal bodový rekord Gáboríka a na MS v hokeji do 18 rokov sa dostal do All Star tímu turnaja

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov boli blízko k zisku tretej medaily na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v histórii, no v nedeľňajšom zápase o tretie miesto na šampionáte vo Švajčiarsku podľahli Kanaďanom 3:4 po predĺžení.

Pred zverencami trénera Tibora Tartaľa skončili len tímy, ktoré ich na turnaji zdolali. Majstrami sveta sa stali semifináloví premožitelia Slovákov Američania, ktorí zvíťazili vo finále nad Švédmi 3:2 po predĺžení.

Dvorský vytvoril bodový rekord

Slovenský útočník Dalibor Dvorský bol šiestym najproduktívnejším hráčom šampionátu so ziskom 13 bodov, s ôsmim gólmi mu patrila delená druhá pozícia. Sedemnásťročný hráč švédskeho klubu AIK Štokholm vytvoril nový slovenský bodový rekord na MS osemnástok a dostal sa do All Star tímu turnaja. Doposiaľ najviac bodov na jedných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov zaznamenali Marián Gáborík (1999) a Maxim Čajkovič (2018) – zhodne po jedenásť.

„Bol to rýchly zápas plný emócií a túžby. Hrali sme celých 60 minút a mali sme rýchlosť. Bohužiaľ, minútu pred koncom nám ušiel moment. Nemám čo vytknúť tomuto tímu. Je to skvelá partia, ktorá išla za spoločným cieľom a ja hráčom ďakujem. Myslím si, že sme odohrali skvelý turnaj vďaka našej identite, vášni, túžbe a rýchlosti. Určite nás mrzí, že nemáme medailu. Chýbalo nám ubrániť poslednú minútku a premeniť šance. Chlapci boli odhodlaní hrať až do konca a zvíťaziť. Toto je pre nich cesta do dvadsiatky a seniorskej reprezentácie. Nevzdať sa, stále ísť a veriť,“ zhodnotil kouč Tartaľ zápas o bronz aj celý turnaj vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Štrbák ťažko hľadal pozitíva

Pilierom slovenskej obrany na šampionáte bol kapitán Maxim Štrbák. „Bolí to a je ťažké hľadať pozitíva, lebo sme boli tak blízko. Bol to výborný zápas a všetkým na svete sme ukázali, že sme neprišli zbytočne. Hrali sme jeden pre druhého a ako tím sme to skoro dotiahli do víťazného konca. To nám nikto nevezme. Aj keď sme prehrávali, zomkli sme sa a nikdy sme sa nevzdávali. Vedeli sme, že ak budeme bojovať a robiť správne veci, môžeme zvrátiť stav. Takéto prehry nás všetkých posúvajú vpred ako hráčov aj ľudí. Zoberieme si z nich čo najviac,“ skonštatoval mladý obranca.