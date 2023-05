Dvorský je vysoko cenený a tvrdo hrajúci center, povedal expert a mohol by ísť do kanadského tímu

Útočník Dalibor Dvorský by mohol byť tretím slovenským hokejistom v priebehu jedného roka, ktorého si vyberie klub Montreal Canadiens na drafte nováčikov do zámorskej NHL. Podľa experta Marca D’Amica z portálu Montreal Hockey Now by Habs mohli zvažovať využitie svoje prvej voľby na tohtoročnom drafte z piateho miesta aj na 17-ročného centra švédskeho klubu AIK Štokholm.

„Dvorský je vysoko cenený a tvrdo hrajúci center, ktorý sa dobre orientuje pre bránkou súpera. V druhej švédskej lige mužov sa zatiaľ nepresadil výraznejšie v ofenzíve, aj keď medzi rovesníkmi v juniorskej súťaži dominoval. Patril ku hviezdam MS hráčov do 18 rokov, kde gólmi a energiou takmer doviedol Slovákov k bronzu. Profiluje sa ako všestranný hráč do prvých dvoch útokov, no nie nevyhnutne ako ofenzívna hviezda. Bol by bezpečnou voľbou, keďže je už blízko k tomu, aby bol fyzicky pripravený na NHL,“ myslí si odborník o Zvolenčanovi.

Ak sa predpoveď D’Amica naplní, Dvorský sa stane spoluhráčom slovenských útočníkov Juraja Slafkovského a Filipa Mešára. Slafkovského vlani draftoval Montreal z celkovej prvej priečky a urobil z neho historicky prvú jednotku draftu zo Slovenska.

Mešára si tiež vybral ešte v prvom kole – z 26. pozície. Kým Slafkovský už absolvoval takmer polovicu sezóny v NHL, Mešár zatiaľ pôsobil iba v kanadskej juniorskej OHL.