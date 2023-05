Dalibor Dvorský si na MS v hokeji do 18 rokov napravil reputáciu, expert mu v drafte NHL predpovedá prvú desiatku

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský na nedávnych majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku potvrdil, že je najväčšia slovenská nádej v súvislosti s letným draftom nováčikov do zámorskej NHL.

Sedemnásťročný center bol najproduktívnejší Slovák na turnaji a dostal sa do All Star tímu šampionátu. Expert Marco D’Amico z portálu Montreal Hockey Now predpovedá, že sa dostane do prvej desiatky na drafte.

„Dvorský bol jeden z najlepších hráčov na turnaji osemnástok a vrátil sa na vyššie pozície v rebríčkoch, o ktoré prišiel po nevydarenej sezóne v klube AIK Štokholm v druhej švédskej lige. Aj keď medzi juniormi dominoval v drese AIK, v mužskej súťaži nebol taký produktívny. Bol však ťahúň Slovenska na ostatných MS do 20 aj do 18 rokov. Naplno tam ukázal kombináciu sily, talentu a streleckých schopností. Skautom dokázal, že má potenciál konkurovať niektorým z najlepších hráčov na drafte,“ napísal odborník o mladom Zvolenčanovi.

D’Amico zaradil Dvorského na 9. miesto vo svojom preddraftovom rebríčku, v ktorom odhadol poradie hráčov na prvých 64 priečkach.

Ešte v prvom kole, na 22. pozícii, sa podľa neho umiestni útočník Samuel Honzek a v druhom kole prídu na rad obranca Maxim Štrbák (46.) s útočníkom Alexom Čiernikom (61.).

Mimo poradia expert spomenul brankára Adama Gajana, ktorý by napokon tiež mohol zaujať niektorý z klubov profiligy.