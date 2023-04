Renfield pracuje pre najstrašnejšie monštrum všetkých čias. A konečne prichádza do kín

Niekedy môže byť váš šéf naozajstnou príšerou. V prípade R. M. Renfielda je ním jedno z najslávnejších monštier všetkých čias. Do kín prichádza komediálny horor Renfield, hlavným hrdinom ktorého je verný poddaný samotného krvavého Draculu. Milovníci hororového žánru sa dočkajú 13. apríla.

V divácky vynaliezavom spracovaní upírskej mytológie sa v úlohe Renfielda predstaví Nicholas Hoult, smutný a večne zneužívaný poskok grófa Draculu (Nicolas Cage). Po desaťročia trvajúcej oddanej službe prežíva životnú krízu. Renfield už nie je ochotný ďalej plniť Draculove príkazy, chce radikálne zmeniť svoj život, ale nevie ako na to. Všetko sa zmení, keď stretne zásadovú neworleanskú policajtku Rebeccu (Awkwafina). Rebecca je odhodlaná zničiť najmocnejšiu zločineckú rodinu v meste, vedenú Bellafrancescou Lobo (Shohreh Aghdashloo) a jej synom Tedwardom (Ben Schwartz). Inšpirovaný Rebekinou odvahou postaviť sa za to, čo je správne, si Renfield začne predstavovať svetlejšiu budúcnosť, v ktorej by mohol uniknúť ťaživej nočnej existencii a opäť si užívať prechádzky medzi živými.

Pozrite si trailer tu:

Cesta k slobode

Producentka Samantha Nisenboimová videla v projekte potenciál a emocionálnu pravdu, ktorá je jeho jadrom. „Renfield si myslí, že je nikto, ak nie je s Draculom, že gróf ho definuje, dáva jeho svetu zmysel a dáva mu akúsi moc,“ hovorí Nisenboimová, „V priebehu tohto filmu má šancu nájsť sám seba a je veľmi ľahké fandiť niekomu, kto hľadá, prijme sám seba a uvedomí si, že to stačí. Myslím, že všetci sme na seba občas príliš. Myšlienka, že „sme dostatočne dobrí“, je skvelým posolstvom.“

A posolstva sa skvele zhostil Nicholas Hoult, ktorý sa ihneď zameral na emocionálne jadro postavy. „Renfield je jednoducho vyčerpaný vyhliadkou na to, že bude naďalej robiť Draculovu špinavú prácu,“ hovorí Hoult, „Je unavený, ubitý a hľadá únik alebo nejakú iskru, aby sa mohol vrátiť do normálneho života a k tomu, čo mu chýba. Medzi Renfieldom a Draculom je toxický vzťah – sú spolu už dlho a naozaj vedia, ako si navzájom tlačiť na pílu a pracovať proti sebe.“

Pre tvorcov filmu bol Hoult vďaka svojmu rozsahu a prirodzenému šarmu ideálnym kandidátom na postavu Renfielda. „Je tu veľa prekážok, prečo sa nezamilovať do Renfielda, ktorý žerie chrobáky a vraždí ľudí,“ hovorí producent Bryan Furst, „Nick je však taký roztomilý a príťažlivý, že divákovi naozaj umožní, aby si ho zamiloval napriek tomu, čo by sa navonok mohlo zdať ako diskvalifikujúce, opovrhnutia hodné správanie.”

Foto: CinemArt

Náročná príprava i produkcia

Hoult absolvoval aj rozsiahly bojový výcvik, aby mohol ľahšie vykonávať kaskadérske kúsky, ktoré si úloha vyžadovala. Na čo sa však nemohol pripraviť, bolo množstvo chrobákov, ktoré bude musieť skonzumovať. Našťastie pre Houlta rekvizitári vyrobili väčšinu z nich z cukroviniek. „Vyrobili karamelové šváby, takže som nemusel jesť skutočné,“ hovorí Hoult. Mimochodom, Hoult zjedol počas 3 mesiacov výroby asi 100 cvrčkov.

Foto: CinemArt

Inšpirácia vlastným otcom

Oscarový Nicolas Cage sa pri príprave na postavu Draculu inšpiroval predošlými filmovými spracovaniami, ale tú najväčšiu inšpiráciu našiel omnoho bližšie, ako by ste čakali. „Môj otec bol veľmi elegantný muž, ktorý hovoril so stredoatlantickým prízvukom a bol neskutočne inteligentný,“ hovorí Cage, „Vždy vedel, že je najinteligentnejším mužom v každej miestnosti, do ktorej vstúpil. Takže som si myslel, že otec bude celkom dobrým vzorom pre túto postavu.”

Foto: CinemArt

Snímku Renfiled prináša do kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 13. apríla.

