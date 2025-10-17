Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast

Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, dosiahla v prvých troch štvrťrokoch 2025 historicky najlepšie výsledky. Do konca septembra predala 86 226 áut, čo je o 300 viac ako za celý posledný predcovidový rok 2019. Tohtoročný tretí kvartál bol zároveň najsilnejším tretím štvrťrokom v histórii spoločnosti, kedy predaj po prvýkrát prekonal hranicu 30-tisíc vozidiel. Okrem pokračujúcej expanzie a digitalizácie vníma spoločnosť ako dôvod svojho úspechu aj rozvoj segmentácie ponuky automobilov a skupín zákazníkov.
„Tento rok potvrdzuje, že naša stratégia rozvoja a segmentácie zákazníkov funguje na všetkých trhoch. Rastieme v Českej republike, na Slovensku i v Poľsku, pričom si udržiavame vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.
Rekordný rast a expanzia siete
Skupina v súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 lokalitách v štyroch krajinách, vrátane troch call centier a piatich importno-exportných centier. Ponúka viac ako 19 000 áut a denne predá vyše 340 vozidiel. Najväčší medziročný nárast predajov zaznamenala v Českej republike, výrazne však stúpli aj v Poľsku a na Slovensku. Do konca roka 2025 plánuje AURES Holdings prekonať minuloročný rekord 109 000 predaných áut.
Zaujímavou novinkou sú expresné pobočky AAA AUTO v menších mestách, ktoré umožňujú rýchlejší a pohodlnejší nákup auta. Tento koncept na Slovensku spoločnosť nasadila v Dunajskej Strede, kde sa medzičasom pretransformoval na plnohodnotnú pobočku. Ďalšie dve expresné pobočky sa pripravujú v Ružomberku a Prievidzi.
Zákazníci dôverujú značke viac ako kedykoľvek predtým
Podľa Karolíny Topolovej sú kľúčom k úspechu nielen sieť a technológie, ale aj rastúca dôvera zákazníkov. „Sme jediným hráčom na sekundárnom trhu, ktorý pravidelne meria ukazovateľ Net Promoter Score (NPS). Vďaka spolupráci so spoločnosťami Cebia v Českej republike a CarVertical v Poľsku a na Slovensku získavajú naši zákazníci na ponúkané vozidlá bezplatne nezávislé overenie ich histórie. To výrazne posilňuje istotu pri nákupe a pozitívne sa odráža následne aj v hodnoteniach na Googli.“
AURES Holdings zároveň investuje do environmentálne a spoločensky zodpovedných projektov – napríklad do výstavby fotovoltických elektrární, ekologických auto umyvární či dlhodobej podpory charitatívnych iniciatív.
Segmentácia: kľúč k dlhodobému rastu
Podľa Petra Vaněčka, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva AURES Holdings, sa hlavným motorom rastu stala sofistikovaná práca so zákazníckymi segmentmi. „Segmentácia nám umožňuje presne pochopiť potreby jednotlivých skupín – od mladých začínajúcich vodičov, až po starších zákazníkov nad 65 rokov. Vďaka tomu môžeme lepšie zacieliť našu ponuku a komunikáciu,“ vysvetľuje Vaněček.
Od polovice roka 2024 spoločnosť takmer zdvojnásobila počet mladých zákazníkov, ktorí si kupujú svoje prvé auto. Títo začínajúci vodiči čoraz častejšie uprednostňujú športovejšie značky, ako BMW alebo Audi, pred tradičnou značkou Škoda.
Na druhej strane, takmer 10 percent predaja už tvoria zákazníci vo veku 65+. Často sa rozhodujú pre kompaktné SUV alebo menšie modely s nižšou spotrebou paliva, pričom uprednostňujú tradičné značky. V tomto segmente zároveň vzrástla priemerná cena auta, čo svedčí o rastúcej kúpnej sile seniorov.
„Vďaka detailnej znalosti našich zákazníkov dokážeme lepšie plánovať sortiment, marketing a distribúciu portfólia vozidiel podľa jednotlivých trhov. Segmentácia nám pomáha udržiavať stabilný rast aj v meniacich sa ekonomických podmienkach,“ dodáva Petr Vaněček.
Upozornil zároveň, že vzhľadom na meniace sa pravidlá uplatňovania odpočtu dane s pridanej hodnoty pri firemných autách očakávajú zvýšený záujem podnikateľov. „Ponúkame vozidlá s odpočtom DPH, majú preukázateľný technický stav a najazdené kilometre, deklarovaný servis a škodovú históriu. A predovšetkým sú okamžite k dispozícii. Nehrozí tak žiadne riziko, že podnikatelia alebo firmy si nebudú môcť kúpiť vozidlo pred 1. januárom 2026 z dôvodu čakacích lehôt, ktoré sú bežné pri nových automobiloch,“ hovorí Petr Vaněček.
Meniace sa trendy v preferenciách
Z hľadiska typu karosérie predajom po prvýkrát v histórii skupiny dominujú SUV – tvoria 27,5 percenta všetkých predajov v Česku a 31,8 percenta v Poľsku. Na Slovensku sú na druhom mieste (26,9 %), necelých tristo áut za hatchbackmi (28,7 %). Zvyšuje sa aj popularita automobilov s automatickou prevodovkou (medziročne +21 %) a áut s alternatívnym pohonom. Predaj hybridov stúpol o 51 percent a elektromobilov až o 133 percent. Celkovo skupina tento rok už predala viac ako 1 400 elektromobilov, najčastejšie Tesla Model 3 a Volkswagen ID.
Top 10 najpredávanejších modelov áut v sieti AAA AUTO za tri štvrťroky 2025:
|Česká republika
|Poľsko
|Slovensko
|1.
|Škoda Octavia
|Opel Astra
|Škoda Octavia
|2.
|Škoda Fabia
|Kia Sportage
|Škoda Fabia
|3.
|Škoda Superb
|Škoda Octavia
|Škoda Superb
|4.
|VW Passat
|Kia Ceed
|Kia Ceed
|5.
|Hyundai i30
|Nissan Qashqai
|VW Passat
|6.
|Škoda Kodiaq
|Toyota Corolla
|Hyundai i30
|7.
|VW Golf
|VW Passat
|VW Golf
|8.
|Hyundai Tucson
|Ford Focus
|Kia Sportage
|9.
|Škoda Karoq
|Opel Insignia
|Hyundai Tucson
|10.
|Kia Ceed
|Dacia Duster
|Opel Astra
