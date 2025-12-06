Rekodifikácia Občianskeho zákonníka priniesla rekordný počet pripomienok, právnici žiadajú väčšiu flexibilitu aj zrozumiteľnosť

Starý Občiansky zákonník z roku 1964 má nahradiť nový. Prišlo k nemu viac ako 4 100 pripomienok. Informovala o tom advokátka Miriam Galandová, ktorá viedla pracovnú skupinu Civil Code Task Force zriadenú Americkou obchodnou komorou, ktorá pripravovala pripomienky k rekodifikácii Občianskeho zákonníka. Pripomienkové konanie k návrhu nového zákona sa tak po dvoch mesiacoch skončilo a nasleduje vyhodnocovanie pripomienok.
Veľké množstvo pripomienok podľa Galandovej svedčí o tom, že návrh zákona musí byť pripravený dôkladne, aby sa predišlo akýmkoľvek komplikáciám pri jeho aplikovaní v praxi. Navrhovaná účinnosť novej legislatívy je od 1. júla 2027.
Zastaranosť súčasnej úpravy a potreba rekodifikácie
Advokátka podotkla, že teraz platný Občiansky zákonník je jedným z najdlhšie účinných právnych predpisov na Slovensku, ktorý bol už niekoľkokrát novelizovaný. Viaceré jeho ustanovenia sú podľa nej zastarané, neobsahujú právne inštitúty bežné v zahraničí a mnohé štandardné súkromnoprávne oblasti sú roztrieštené medzi viaceré osobitné právne predpisy.
„Typickým problémom súčasného Občianskeho zákonníka je, že nie je dostatočne flexibilný v možnosti upraviť si právne vzťahy podľa slobodnej vôle osôb. Mnohé súkromnoprávne záväzky sú upravené v Občianskom aj Obchodnom zákonníku, čo v praxi spôsobuje neprehľadnosť a zvyšuje právnu neistotu,” upozornila Galandová.
Význam nového zákonníka pre právny systém
Občiansky zákonník je podľa advokátky jedným z najdôležitejších predpisov v slovenskom právnom systéme. „Tomu zodpovedajú aj mesiace príprav venované návrhu jeho nového znenia a vyše 4 100 podaných pripomienok v rámci pripomienkového konania,“ doplnila Galandová s tým, že pripomienky predložila aj Americká obchodná komora, ktorá zriadila pracovnú skupinu Civil Code Task Force, ktorú viedla.
Pripomenula, že o rekodifikáciu Občianskeho zákonníka sa v už v minulosti snažili viaceré rekodifikačné komisie. Tieto snahy však nikdy neboli dotiahnuté do konca. „Napriek mnohým zmenám a novelizáciám súčasný Občiansky zákonník stále vo svojej podstate vychádza zo socialistického prístupu k súkromnému právu. Úplne nový Občiansky zákonník je preto pre slovenský právny systém nevyhnutnosťou. Verím, že tentokrát sa iniciatíva dotiahne do úspešného konca a legislatívu sa podarí schváliť,” doplnila advokátka.
Kľúčové zmeny a moderné princípy v návrhu
Jednou z najzásadnejším zmien je podľa nej dôraz na princíp autonómie vôle a zmluvnej voľnosti, aby sa každý mohol rozhodovať a usporiadať si vzťahy podľa svojej vôle s minimálnymi zásahmi štátu. Kľúčové je podľa advokátky aj zjednotenie súkromnoprávnej úpravy do jedného kódexu, odstránenie duplicít, zavedenie moderných právnych inštitútov a upustenie od princípov, ktoré sú prekonané.
„Slabým miestom návrhu nového zákonníka napríklad je, že deklarovaná voľnosť v zmluvách nie vždy jednoznačne vyplýva z pripomienkovaného textu. To môže vyvolať neistotu v tom, čo sa musí riadiť zákonníkom a kde sa strany môžu dohodou odchýliť. Tiež chýbajú úpravy súvisiacich právnych predpisoch (napr. v oblasti daní), ktoré ovplyvnia zmeny zavedené novým zákonníkom. Nie je tiež jasné, aké budú pravidlá pri zmluvách uzavretých podľa starého zákonníka, ak sa zmenia dodatkom už v čase účinnosti nového zákonníka,” dodala Galandová.
Hrozí podľa nej, že nebude jasné, či pri uzatvorení dodatku k zmluve po účinnosti zákona bude platiť starý alebo nový zákonník. Pracovná skupina pod jej vedením tak navrhuje upresnenie znenia tak, aby sa zabezpečila právno istota napríklad doplnením právnej fikcie. „V prípade uzavretia dodatku k zmluve sa právny vzťah bude spravovať novým Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa strany nedohodnú inak,“ uzavrela advokátka.