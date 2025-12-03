Ministerstvo spravodlivosti spustil vyhodnocovanie podnetov k novému Občianskemu zákonníku

Ministerstvo teraz v spolupráci s kodifikačnou komisiou spúšťa proces dôkladného vyhodnocovania.
Prijímanie podnetov v rámci pripomienkového konania k návrhu Občianskeho zákonníka je ukončené. Informovalo tom ministerstvo spravodlivosti. Návrh nového Občianskeho zákonníka sa podľa slov rezortu stretol s mimoriadne veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti.

Ministerstvo teraz v spolupráci s kodifikačnou komisiou spúšťa proces dôkladného vyhodnocovania. Súčasťou pritom budú aj rozporové konania v prípadoch, kde to bude nevyhnutné na dosiahnutie konsenzu.

„Zmeny v návrhu zákona kódexového typu nikdy nie sú triviálne. Nateraz je preto predčasné vyjadrovať sa k tomu, ako budú jednotlivé podnety vyhodnotené. Pripomienky si vyžadujú detailnú právnu analýzu,“ zhodnotil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Ministerstvo pripomenulo, že príprava nového Občianskeho zákonníka bola komunikovaná a prezentovaná všetkými zainteresovaným stranám, a teda odbornej aj laickej verejnosti. V takejto komunikácii ministerstvo naďalej pokračuje.

