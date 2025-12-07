Región na hraniciach Aljašky a Kanady zasiahlo silné zemetrasenie

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hraniciach amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.
Po otrase, ktorý nastal o 21:41 SEČ nasledovalo v priebehu nasledujúcich troch hodín viac ako 30 ďalších záchvevov zeme s magnitúdou od 3,3 do 5,1 uviedla Geologická služba Spojených štátov amerických (USGS).
Epicentrum sa nachádzalo približne 248 kilometrov západne od mesta Whitehorse, ktoré je metropolou kanadského teritória Yukon. Šéf polície kanadského mestečka Yakutat Theo Capes pre agentúru AFP uviedol, že zemetrasenie „trvalo prekvapujúco dlho, 15 až 20 sekúnd“, ale neboli hlásené žiadne zranenia ani škody.
Podľa amerického systému varovania nijaká cunami nehrozí.