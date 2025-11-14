Sever Holandska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4

Severné Holandsko v piatok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 3,4. Ide o oblasť, ktorú sužujú otrasy zeme v dôsledku ťažby plynu. Terajšie zemetrasenie však bolo jedno z najsilnejších v histórii regiónu.
Zemetrasenie bolo tretím najväčším, aké zasiahlo región Groningen, uviedol Kráľovský holandský meteorologický inštitút (KNMI). Neboli hlásené žiadne zranenia, ale IMG uviedol, že dostal 66 hlásení o škodách. Dvanásť obyvateľov sa vyjadrilo, že sa nachádzali v „akútne nebezpečnej situácii“.
„Je to drsná pripomienka dopadu, ktorý ťažba plynu v provincii naďalej má,“ uviedol dočasný holandský premiér Dick Schoof na sieti X. Ťažbu plynu v regióne Groningen definitívne ukončili v roku 2024 po desaťročiach zemetrasení, ktoré traumatizovali miestne obyvateľstvo.
„Počet zemetrasení sa zníži. Môže to však trvať mnoho rokov a stále sú možné silnejšie zemetrasenia,“ uviedol KNMI.