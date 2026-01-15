Vicemajster zdolal majstra aj po tretí raz! Nitra sa vrátila na 2. miesto v tabuľke - VIDEO

Ani dvadsiaty a dvadsiaty prvý gól Šimona Petráša a 26 zákrokov Patrika Jurčáka nestačili Košiciam na to, aby uspeli v Nitre.
V dohrávke 38. kola Tipsport ligy a ďalšej repríze vlaňajšieho finále play-off sa zrodilo víťazstvo vicemajstra nad majstrom 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Košice odohrali zápas po devaitich dňoch neplánovaného voľna, keďže mali v tíme zvýšenú chorobnosť. Aj proti Nitre sa však museli zaobísť bez Radka Deyla, Antonína Bartoša, Eduarda Šedivého, Petra Repčíka, Filipa Krivošíka, Dávida Kohúta aj Mareka Slováka.
Obrat z 0:1 na 3:1
Napriek tomu po prvej tretine viedli pod Zoborom zásluhou Šimona Petráša. V druhej tretine však prišli využité presilovky Nitry zásluhou Dmitrija Kostenka a Tomáša Hrnku a v 43. min Sebastián Čederle upravil na 3:1. Dve a pol minúty pred koncom Petráš druhým gólom v zápase znížil na 2:3, ale keďže v samom závere Dylan Ferguson zneškodnil šancu Matúša Havrilu, všetky tri body zostali v Nitre.
Košice bez víťazstva
„Corgoni“ zdolali „oceliarov“ aj v treťom zápase v aktuálnej sezóne. V Košiciach na začiatku novembra vyhrali dokonca 5:0. Hokejisti Nitry sa vrátili na druhú priečku tabuľky pred hráčov Žiliny. Košiciam patrí piata pozícia o bod za Banskou Bystricou, ale zápasom k dobru.
„Nerodilo sa to ľahko a záver bol infarktový. Mali sme slabší štart, často sme sa tlačili do kontrolovaných útokov, ale narážali sme na prehustenú obranu stredného pásma. Naši obrancovia od druhej tretiny začali rýchlejšie otáčať puky. To nám pomohlo. Útočníci sa dostávali vďaka tomu jednoduchšie do šancí. K tomu prišli aj presilovky, ktoré sme premenili,“ zhodnotil Ivan Švarný, asistent trénera HK Nitra, cituje ho web Hockey Slovakia.
Bez ôsmich hráčov
Hoci Košičania už nastúpili na prvú z dvoch dohrávok, stále majú v tíme vysokú maródku, čo potvrdil aj tréner Dan Ceman.
„Hrali sme bez ôsmich hráčov. To malo, samozrejme, veľký vplyv. Veľa hráčov dostalo viac priestoru ako obvykle. Napríklad junior Mitro hral prvýkrát v top six. Napriek tomu všetkému sme hrali dobre a dôrazne. Hráči ukázali skvelé úsilie. Škoda tých faulov, ktoré nás pripravili o lepší výsledok, ale bolo ťažké uhrať oslabenie o dvoch hráčov. Ako som povedal, som hrdý na tím a na to, akú bojovnosť ukázal,“ skonštatoval Ceman z lavičky HC Košice.